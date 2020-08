İnsanımızın hizmet hakkı engellenemez

Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli, Fiber Optik projesini engellemeye çalışan hükümete tepki gösterdi: “Dijitalleşme, hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz. ‘Her Eve Fiber Optik’ projesinden vazgeçmeyeceğiz”





Gönyeli Belediyesi, Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti’nin “kendi Bakanlar Kurulu kararlarını geri almak ve işbirliği protokollerini görmezden gelmek pahasına” Fiber Optik projesini engellemek istediğini açıkladı.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Dijitalleşme, hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz. ‘Her Eve Fiber Optik’ projesinden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Gönyeli Belediyesi ‘fiber optik’ projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Gönyeli Belediye Başkanı Benli, konuyla ilgili açıklamasında, Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzaladıktan birkaç hafta sonra Bakanlar Kurulu’nun sebepsiz yere iptal kararı aldığını, sürecin sabote edilmek istendiğini, hükümetin kendi aldığı Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini savundu.

Ahmet Benli, bu konuda yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Benli, “Toplumun çağdaş hizmet alma hakkının önüne geçilemez, bu bir insan hakkıdır, ihalemizi açtık, kendi öz kaynaklarımız ile her eve fiber optik internet götürünceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Benli şöyle dedi:

“Hızlı internet ve dijitalleşme sözümüzden geri adım atmayacağız. Ülkemiz ve insanımız çok daha yüksek hizmet kalitesini hak ediyor. Gönyeli Belediyesi’nin ‘Eve Kadar Fiber’ ihalesine çıktığı günün akşamında, Bakanlar Kurulu kararı ile süreç sabote edilmek istenmiştir.

Bir hükümet, kendi aldığı Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, kendi insanının çağdaş hizmet almasını engelleme hakkına sahip olamaz.

Fiber optik projesi her kullanıcı için en az 100Mb/sn kesintisiz hız sağlayacaktır. Bunun ses ve video iletişimi, Tv, dijital ortamda iş, eğitim, interaktif konferans başta olmak üzere sınırsız hizmetle topluma yeni bir ufuk açma potansiyeli vardır.

Özellikle de pandemi sonrasında tüm dünyada yeniden yapılanmaya başlayan hayatımızın alt yapısını böylesi ciddi projeler oluşturacaktır. Toplumu ve ekonomiyi ancak böyle ayağa kaldırabiliriz.

Hükümetimiz tam da bu yönde atılacak bir adımı engellemeye çalışıyor.

Dijitalleşme, hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz.”

Fiber optik projesinin hükümet programlarında da yer almış, bilgi ve teknoloji toplumunun en önemli ihtiyacı olduğunu anımsatan Benli, “İşbirliği istedik, kabul gördük, protokol imzaladık, yetki aldık, projeyi tamamlayarak kendilerine hediye edeceğiz, söz verdik, şimdi bizi durdurmaya çalışıyorlar, geri dönmeyeceğiz” dedi.

Fiber Optik projesine yönelik süreç hakkında da bilgi veren Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Gönyeli Belediyesi’ne “projeyi yapabilirsiniz” yönünde resmi yazı geldiğini söyledi, Bakanlar Kurulu kararıyla pekiştirilen sürece yönelik ciddi çalışma yaptıklarını anlattı.

“Gönyeli halkının yaşam standardını yükseltmek, tüm ülkeye de fiber optik projesi için örnek ve referans bir uygulama yapmak istedik” diyen Ahmet Benli, Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzaladıktan birkaç hafta sonra Bakanlar Kurulu’nun “sebepsiz iptal kararı”yla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını da açıkladı.

“KIBRIS ADASINDA BİR İLK OLACAK”

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli şöyle dedi:

“Çağımız iletişim çağı ve hızlı internet sosyal ve ekonomik yaşamımızda her noktada kendisini hararetle hissettiriyor. İnternet hem ekonomi hem de iletişim için en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Gönyeli’de fiber optik projesini gerçekleştirmek için Bakanlar Kurulu’ndan onay, Ulaştırma Bakanlığımızdan yetki aldık. Yeni ve çok daha çağdaş bir hayatın, dijital dönüşümün, örnek bir kent yaratmanın heyecanını taşırken, Bakanlar Kurulu yeni bir karar alarak, ilk kararını iptal ettiğini duyurdu. Bunun için bir gerekçe açıklamadı. Böyle bir devlet ciddiyeti olmaz.

Proje, Telekomünikasyon Dairesi’nin teknik desteği ve Gönyeli Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek. Tahmini bedeli 1.3 milyon dolar olan projenin finansmanı Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bu yola çıkılmıştır ve geri dönüşü olamaz. İnsanımızın hizmet hakkı engellenemez. Kararlıyız. Fiber to Home Projesi Kıbrıs adasında bir ilk olacak.”