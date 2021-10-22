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“İnsanca yaşam hakkı istiyoruz”

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Cezaevindeki mahkum yakınları, İçişleri Bakanlığı önünde eyleme gitti

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“İnsanca yaşam hakkı istiyoruz”
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Merkezi Cezaevi'ndeki mahkumların yakınları İçişleri Bakanlığı önünde dün eylem yaptı.

Mahkum yakınları, şartlı tahliye talebinde bulundu, cezaevindeki sağlık koşullarının iyi olmadığını söyledi. Yeni Cezaevi'ne taşınan mahkumların ilk günden beri susuz yaşadığını iddia eden mahkum yakınları, "İnsanca yaşam hakkı istiyoruz" sloganları attı.

Eylemciler, "Dikkat Cezaevi kapasitesi 270, tutuklu sayısı 650", "Af istiyoruz, "Ya bu işe çare bulun ya da sorumlusu siz olun" pankartları açtı.


Mahkum yakınları, daha sonra eylemini Merkezi Cezaevi önünde taşıdı.  

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