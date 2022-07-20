İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği Başkanı yeniden Türkdoğan oldu

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği 5’inci Dönem Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi: “Başkan Ahmet Türkdoğan, Asbaşkan Petek Erk Uğural, Sayman İsmet Topaloğlu, Yedek Üyeler Ferhun Faruk ve Şaziye Azimkar.”

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) 3’üncü Olağan Genel Kurulu’nda oluşturulan yeni Yönetim Kurulu üyeleri, oy birliği ile Ahmet Türkdoğan’ı yeniden başkanlığa seçti.

Olağan Genel Kurul’da seçilen Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ilk toplantısını yaptı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, İKYD 5’inci Dönem Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

“Başkan Ahmet Türkdoğan, Asbaşkan Petek Erk Uğural, Sayman İsmet Topaloğlu, Yedek Üyeler Ferhun Faruk ve Şaziye Azimkar.”

Ayrıca yapılan Denetim Kurulu toplantısında Başkan İlkin Çelikli, Asli Üyeler Balkız Kandulu ve Barış Koyuncu, Yedek Üye ise Aslı Özgen Eren olarak belirlendi.

Dernek Başkanlığı’na yeniden seçilen Türkdoğan, ülkedeki olumsuz çalışma şartları ve istihdama erişim sıkıntılarına dikkat çekerek, insan kaynakları birimlerinde çalışan personelin çalışan haklarının gelişimini sağlamak için en önemli aktörler arasında olduğuna vurgu yaptı. Çalışanların ve çalışma alanlarının verimliliğinin artırılmasında insan kaynaklarına büyük sorumluluk düştüğünü belirten Türkdoğan, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin bu anlayış ile faaliyet gösterdiğini ve göstermeye devam edeceğini kaydetti.

Derneğin, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve gençlerin çalışma alanlarına kazandırılması konusunda Avrupa Birliği finansmanlı iki farklı proje yürüttüğünün altını çizen Türkdoğan, yeni dönemde özel sektördeki çalışma ortamlarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile gençlere yönelik staj programlarına hız kazandırılacağını söyledi.

