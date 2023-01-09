“İnsan hayatı bu kadar önemsiz olmamalı”

ODTÜ Öğretim Görevlisi Bertuğ Akıntuğ, Lefkoşa çevre Yolu'nda olan kazalarının sürücü hataları olarak kapatıldığını ancak Lefkoşa çevre yolunun Lefkoşa-Girne yoluna bağlandığı noktanın yarım inşaat olarak kaldığını vurguladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs (ODTÜ) Öğretim Görevlisi Bertuğ Akıntuğ, sosyal medya hesabından "Lefkoşa çevre yolu" ile ilgili uyarı ve önerilerde bulundu.

Akıntuğ, Lefkoşa çevre Yolu'nda olan kazalarının sürücü hataları olarak kapatıldığını ancak Lefkoşa çevre yolunun Lefkoşa-Girne yoluna bağlandığı noktanın yarım inşaat olarak kaldığına dikkat çekti.

Akıntuğ "Bu yanlışın suçlusu mühendisler midir yoksa siyasetçiler midir bilmiyorum. Ama emin olduğum birşey vardır. Bu noktada meydana gelen kazalarda tek hatalı sürücü değildir. İnsan hayatı bu kadar önemsiz olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Akıntuğ'un açıklaması şöyle:

DİKKAT Lefkoşa çevre yolunda ÖLÜM NOKTASI. Yaşanan kazalarda direksiyon hakimiyetini kaybetti deyip olay sürücü hatası olarak kapatılıyor. Ancak yolun tasarımındaki hatalara bakılmıyor. Lefkoşa çevre yolunun Lefkoşa-Girne yoluna bağlandığı nokta bir YARIM İNŞAATtır. Ne yazık ki daha uzun yıllar da bu nokta yarım inşaat olarak kalacak. Keşke bu yonca kavşağı tamamlandıktan sonra bu yol açılsaydı. Normalde yarım inşaatlara GİRİLMEZ diye bir levha konur. Bu yolu kullananlar çok iyi bilir. Çift şeritte giderken Lefkoşa-Girne yoluna yaklaştığınızsa kendinizi ansızın tek şeritte ve keskin bir virajın içinde bulursunuz. Çünkü burası projesinde yonca kavşağının bir çıkış yoludur. Çift şerit yolun tek şeride düştüğü bir yol değildir. Dolayısıyle böyle tasarlanmamıştır. Bu konktada ciddi birkaç kaza oldu. En son birkaç hafta önce burada yaşanan kazada 31 yaşındaki bir gencimizi, bir babayı kaybettik. Kendisini yakından tanımasam da evinin önünden her gün geçiyorum ve o ölüm sessizliğini hissediyorum. İnşaat mühendisliğinin bir dalı olan Yol Mühendisliğinde çift şerit yolların tek şerit yola düşmesi durumunda takip edilecek bir tasarım var. Buna güzel bir örnek olarak Lefkoşa-Trodos Motorway'ini verebilirim. Resimlerden de görüleceği gibi bu noktada çift şeritten tek şerite düşüleceği bilgisi 400 m boyunca sürücüye veriliyor ve sürücüye yolun soluna geçmesi uyarısı yapılıyor. Buna rağmen yolun soluna geçmeyen sürücü (olur da çok uykusu var yoldaki işaretleri faketmedi diye) 700 m boyunca yine sağ şeritte gidebiliyor ancak bu 700 m'lik mesafede yol içindeki uyarıcı bandlar uyukuda olan sürücüyü bile uyandıracak seslerin ve titreşimin meydana gelmesini sağlıyor. Bu tasarım da burada yaşanacak kaza riskini oldukça azaltıyor. Oysa bizde böyle bir tasarım yok. Çünkü yolun projesinde çift şerit yol orada bitmiyor. Orası yonca kavşağının Lefkoşa çıkışı ve ona göre tasarladı. Biz bu çıkışı YARIM İNŞAAT olarak çift şeridin tek şeride düştüğü bir nokta yaptık ama orada Lefkoşa-Trodos yolunda olduğu gibi ne 400 m ne de 700 m'lik mesafeler mevcut. Bu noktada gerekli değişiklikler yapılmazsa orada daha çok kaza olacak. Çok canlar gidecek. Bunlardan biri olabiliriz. Keşke bu çevre yolu Girne-Lefkoşa anayolu yonca kavşağı tamamlandıktan sonra bitseydi. Böyle olsaydı Girne'ye gidecekler Gönyeli çemberinden dönmek zorunda kalmazdı. Bu yol projesinin bu noktaya kadar yolun tasarımında gerekli değişiklikler yapılmadan tamamlanmasına birileri karar vermiştir. Bu yanlışın suçlusu mühendisler midir yoksa siyasetçiler midir bilmiyorum. Ama emin olduğum birşey vardır. Bu noktada meydana gelen kazalarda tek hatalı sürücü değildir. İnsan hayatı bu kadar önemsiz olmamalıdır.

