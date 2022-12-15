banner875
banner885
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
184 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
212 0
 
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
12 0
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
110 0
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
12 0
25 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
12 0
banner878
banner887

İnsan Hakları Platformu 'ndan açıklama

banner898

İnsan Hakları Platformu’nun Kuir Kıbrıs Derneği ile yakından takip ettiği ve adli destek sağladığı trans birey davasında mahkemenin, sanığın durumunun araştırılması kararı verdiği belirtildi

banner825
İnsan Hakları Platformu 'ndan açıklama
banner892
 

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan açıklamada, sanığın cezaevinde trans olmasından ötürü güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesiyle bekleme süresini tecrit koşullarında geçirdiğinin belirtilmesi üzerine, mahkeme heyetinin, konunun araştırılması ve gereğinin yapılması hususunda emir verdiğine dikkat çekilerek, “Bu karar daha önce tecrit koşullarına maruz kalan translar için ve gelecekte de bu gibi durumların yaşanmaması adına oldukça önemli bir karardır” denildi.


Açıklamada, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerken tasarrufundaki şahsi kullanımlık uyuşturucu madde ile tespit edilen ve yargı süreci başlatılan kişiye cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişimi için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında Ekim ayından beri adli destek sağlandığı kaydedildi.
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.