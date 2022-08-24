“İnsan gibi tedavi almak istiyoruz”

Thalassaemia Derneği Başkanı Beşevlerli, halkın kan bağışına ilgi göstermediğinden yakındı. Thalassaemia Merkezi’nin yıkılmak üzere olduğunu vurgulayan Beşevlerli, “İnsan gibi 2022’ye yakışan bir şekilde tedavi almak istiyoruz” dedi

Sağlıklı bir yaşam için sürekli kana ihtiyaç duyan Thalassaemialılar, büyük sıkıntı yaşıyor. Ülkede 250 Thalassaemiası arasında aktif tedavi gören 150 hastanın aylık yaklaşık 550 ünite kana ihtiyacı var. Ancak merkezdeki kan stokları yarıdan azThalassaemia Derneği Başkanı ve Thalassaemia Kan Birimi Sorumlusu Çiğdem Beşevlerli, hastaların kan bulmakta zorlandığını söyleyerek, halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.Beşevlerli, tüm halka çağrıda bulunarak, “Sesimize lütfen kulak verin, sloganımızda da belirttiğimiz gibi bağışladığınız kana bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir” dedi.Ülkede 250 Thalassaemia hastası bulunduğunu, aktif tedavi gören 150 hastanın aylık yaklaşık 550 ünite kana ihtiyaç duyduğunu söyleyen Beşevlerli, kan stoklarının yarıdan az olduğunu, kan bulamayan hastaların rutin hayatlarını devam ettiremediklerini belirtti.Kan bağışının ülkede ilgi görmediğini, unutulduğunu dile getiren Beşevlerli, birimin; kan bağışında bulunanları ve yeni başlayacak olanları telefonla arayıp bilgi verdiğini ve teşvik ettiğini söyledi.Beşevlerli, Kızılay’ın haftanın 7 günü sivil ve askeri birliklerden olmak üzere kan bağışı topladığını, Kan Bankası’nın da 08.30-20.30 saatleri arasında kan bağışı aldığını söyleyerek, bireylerin kan bağışı yapabilmeleri için olanakların sağlandığını belirtti.Buna rağmen halkın kan bağışına ilgi göstermediğini, yeterli farkındalığın bulunmadığını, kan ihtiyacının giderilemediğini söyleyen Beşevlerli, bu konuda farkındalık yaratılması ve bilgi verilmesi gerektiğini dile getirdi.Yöneticilerin ve toplumun gözü önünde olan kişilerin kan vererek topluma örnek olmasının önemine işaret eden Beşevlerli, “Yöneticilerin bu konuya gereken önemi göstermesini istiyoruz. Farkındalık yaratarak, bilgi vererek, kan bağışında bulunarak kan bağışının ürkütücü bir şey olmadığını göstermeli ve teşvik etmeliyiz” diye konuştu.Yılda 4-5 kez kan sıkıntısı yaşadıklarını, şu anda merkezdeki kan stoklarının yarıdan az olduğunu dile getiren Beşevlerli, bu miktarın yarısının acil vakalar için ayrıldığını kaydetti.Beşevlerli, yaz aylarında sıkıntının daha da arttığını, Covid- 19 pandemisinin de olumsuz etkilerinin hissedildiğini, hastaların kan bulmakta güçlük yaşadığını söyledi.Thalassaemia hastası bir bireyin ihtiyacı olan kanı bulamamasının rutin hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen Beşevlerli, oksijen seviyelerinin azaldığını, eklem ve baş ağrıları yaşadıklarını kaydetti.Kan vermenin sağlığa zararı değil yararı olduğunu söyleyen Beşevlerli, tansiyon ve kolesterolü düşürdüğünü, baş ağrılarını geçirdiğini belirtti.Beşevlerli, kan vermek için başvuranlara ücretsiz test yapıldığını dolayısıyla bulaşıcı hastalıklar açısından da kontrolden geçmiş olduklarını ifade etti.Beşevlerli, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olmayan herkesin kan verebileceğini belirtti. Erkeklerin üç ayda bir, kadınların 4 ayda bir kan verebileceğini dile getiren Beşevlerli, kan verecek kişilerin 50 kilo üzerinde olması gerektiğini kaydetti.Kan verme işleminin yaklaşık 25-30 dakika sürdüğünü dile getiren Beşevlerli, işlem bittikten sonra 15 dakika dinlenme süresinin ardından kişinin günlük hayatına kaldığı yerden devam edebildiğini belirtti.Beşevlerli, tüm halka çağrıda bulunarak, “Sesimize lütfen kulak verin, sloganımızda da belirttiğimiz gibi bağışladığınız kana bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir” dedi.Pandeminin ilk zamanlarında ilaç sıkıntısı yaşandığını dile getiren Beşevlerli, hayati önem taşıyan ilaçların eksikliğinin yaşanmaması adına gerekenin yapılması talep etti.Merkezde yaşanan eksiklikleri değinen Beşevlerli, Kan Bankası’nda üç kan bağışı koltuğu bulunduğunu ve koltukların kollarının kırık olduğunu, kan bağışı yapan kişilerin sıkıntı yaşadıklarını belirtti.Koltuklarla ilgili sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyen Beşevlerli, yetkililere çağrıda bulundu.Personel takviyesine de ihtiyaç duyduklarını dile getiren Beşevlerli, hastaların Thalassaemia Merkezi’ni ikinci değil birinci evleri olarak tanımladıklarını ancak merkezin “yıkılmak üzere olduğunu, binanın döküldüğünü” söyledi.Duvarların ve tavanın döküldüğünü, su akıttığını, küf içinde olduğunu beliren Beşevlerli, “İnsan gibi 2022’ye yakışan bir şekilde tedavi almak istiyoruz” diye konuştu.Merkezin ikinci bir doktora ihtiyaç duyduğunu söyleyen Beşevlerli, “Bir doktor var emekli olunca ne olacak?” diye sordu.Beşevlerli, istihdam sorununa da değinerek, 16 yıldır devlette engelli istihdam edilmediğini, engellilerin maddi sorunlar yaşadığını belirtti.