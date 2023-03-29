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İnşaatta ölümle dans!

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Lefkoşa’da 7 katlı bir inşaatın en tepesinde oyun oynayan iki ortaokul öğrencisi yürekleri ağza getirdi

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İnşaatta ölümle dans!
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Lefkoşa’da Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan Piyili petrol karşısında, yıllardır tamamlanmayan yüksek katlı inşaatta oyun oynayan ortaokul öğrencileri yürekleri ağza getirdi.
Bekçisiz inşaatta, okul saatleri içinde, üzerlerinde okul üniforması bulunan iki ortaokul öğrencisi inşaatın tepesinde oyun oynadı.
Gelen görüntüler endişeye neden olurken, bölgede yaşayan vatandaşlar, inşaata sık sık öğrencilerin girdiğini uyarmalarına rağmen bu durumun devam ettiğini bildirdi.
Görüntülerde 7 katlı yarım inşaatın en tepesinde iki öğrencinin oyun oynadığı görülürken, inşaatın girişlerin açık olduğu gözlemlendi.
Vatandaşlar yetkililere, “Bu inşaatlar bekçisiz olur mu? Yasa yok mu? Denetlenmiyor mu?” sorularını yöneltti.
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