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İnşaat taşeronları krizle baş başa

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İnşaat malzemeleri artık üç katı daha pahalı fiyatlarla ülkeye girmeye başladı.

İnşaat taşeronları krizle baş başa
 
Bir yıl önce 200 lira olan betonun fiyatı bugün 55 sterline (1045 TL) çıktı. İnşaat Taşeronları Birliği, dışarıda rekabet edilmesi gereken bir kaçak ordusunun olduğunu vurguladı
 
 
 
Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, son dönemlerde işi olmayan taşeron sayısının günden güne artmakta olduğuna dikkati çekti. Amca, bunun ülkedeki işlerin yavaş yavaş azalmakta olduğunu göstermekte olduğunu söyleyerek, inşaat malzemelerinin artık üç katı daha pahalı fiyatlarla ülkeye girmekte olduğunu anlattı. Amca, ülkede beton dökülecek çimento olmadığını söyleyerek, bir yıl önce 200 lira olan betonun fiyatının bugün 55 sterlin olduğunu ifade etti. Amca, 5 katından fazla olduğunu söyleyerek, emeğin iş aynı oranda yükselemediğini belirtti.
Osman Amca, kayıt dışılık önlenmezse fiyatlardaki istikrarın yakalanamayacağını söyleyerek, dışarıda rekabet edilmesi gereken bir kaçak ordusunun olduğunu belirtti. Amca, onların da fiyatları ile yarışmak durumunda olunduğunu ifade ederek, “Pandemi dedik ama son 10 yıldır bu ülkede kriz yaşanıyor. Ülke ekonomimiz birileri versin de harcayalım üzerine kuruludur. En son ne zaman fabrika açıldı? Biz var olanları da kapattık” diye konuştu.
 Osman Amca, tapu işlemlerindeki yavaşlığa da işaret ettiği açıklamasında, “Ülkede en önemli noktalardan biri de bazı kişilerin ‘bulunmaz hint kumaşı’ olmasıdır. Örneğin Tapu Dairesi’nde bir işi yapan memur izne çıktığında o iş durur. Tapuda işler böyle yürür. Bu konular için çalıştaylar yapıldı. Sorunlar masaya konuldu ama düzelme olmadı. Tapu işlemlerinden devletin kasasına girecek pay da var ve devlet bu parayı almak istemiyor” dedi.
İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, yarım kalan inşaatların yarısının bankalara ipotekli olduğunu belirterek, oysa ülkede faizin borcun rakamını geçmeyecek diye yasa yapıldığını söyledi. Osman Amca, “Mimarlar mühendisler gitsin yarım kalan inşaatlara değer biçsin. Devlete olan borçlarınızı ödeyin desinler aksi takdirde bu binaları istimlak edeceğiz. Devlet bu binaları bitirsin ve mortgage sistemi veya uygun taksitlerle evlenecek olan geçenlerimize 10 yıllık sürelerle satsın” ifadelerini kullandı.
 
 
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