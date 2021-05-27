İnşaat sektöründe borç kabusu

İnşaat ve emlak sektörlerinin kredi borçlarında artış olduğu saptandı. Mart ayı sonu itibarıyla inşaat sektörünün toplam brüt kredi borcu 4 milyar 570 milyon TL’ye, emlak sektörünün brüt kredi borcu da 780 milyon 681 bin TL’ye çıktı

KKTC ekonomisi üzerinde yarattığı katma değerlerle önde gelen sektörler arasında yer alan inşaat ve emlak sektörlerinin kredi borçlarında artış olduğu saptandı.Standartkıbrıs’ın KKTC Merkez Bankası’nın verilerine göre Mart ayı sonu itibarıyla inşaat sektörünün toplam brüt kredi borcu 4 milyar 570 milyon TL’ye, emlak sektörünün brüt kredi borcu da 780 milyon 681 bin TL’ye çıktı.Yılın ilk çeyreği itibarıyla inşaat sektörü brüt kredilerinde %10’un üzerinde, emlak sektörü kredilerinde de %7’nin üzerinde artış saptandı.KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’nden sağlanan verilere göre, Mart 2021 sonunda inşaat sektörünün kullandığı krediler içinde nakti kredilerin miktarı 4 milyar 242 milyon TL düzeyinde, ödenemeyip Tahsili Gecikmiş Alacaklara (TGA) kaydedilen miktarı ise 326 milyon 825 bin TL düzeyinde gerçekleşti.Aralık 2020 sonunda nakti kredi miktarı 3 milyar 847 milyon TL, TGA miktarı da 328,2 milyon TL olarak açıklanmıştı. İnşaat sektörünün TGA miktarındaki %0.44’lük düşüş de dikkati çekti.KKTC Merkez Bankası kaynaklı veriler, emlak sektöründeki nakti krediler miktarının Aralık 2020-Mart 2021 arasındaki üç aylık dönemde %7.14’lük artışla 694 milyon 699 bin TL’den, 744 milyon 321 bin TL’ye yükseldiğini gösteriyor.Resmi verilerde “Emlak, Komisyon, Kiralama ve İşletmecilik Faaliyetleri” olarak isimlendirilen sektörün 2020 sonu itibarıyla 33,9 milyon TL olan tahsili geciken alacaklarının ise %7.13 artışla 36,3 milyon TL’ye çıktığı da hesaplandı.