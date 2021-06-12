İnşaat sektöründe borç gırtlağı aştı

Ayladır devletten ihale alamayan, konut satamayan yerli firmalar batma noktasına yaklaşıyor. İnşaat sektörünün borcu 4,6 milyarı, mahkemelik borcu da 322,3 milyonu geçti





Ülkede Nisan itibarıyla inşaat sektörünün borcu 4,6 milyarı, mahkemelik borcu da 322,3 milyonu aştı.

Ayladır devletten ihale alamayan, konut satamayan yerli inşaat firmaları hızla batma noktasına yaklaşırken, ihalelerden dahi dışlandıkları görülüyor. 1974’ten bu yana tüm köy yolları yerel ihale olarak açılırken 322 kilometrelik köy yollarının bakım ve onarımına ilişkin 1 milyar TL’lik ihalenin Ankara tarafından Türkiye menşeli bir firmaya verilmesinin yarattığı rahatsızlık sürüyor. Havaalanı’nın yanındaki askeri birliğin kalkması ile ilgili üst yapı işlerinin de yine ihalesiz bir biçimde Taşyapı İnşaat’a aktarılması sektörde bardağı taşıran son damla oldu.

BORÇLAR GİDEREK ARTIYOR

KKTC ekonomisinin en önemli sektörleri arasında yer alan inşaatın borç yükünün giderek arttığı saptandı. KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi’nden sağlanan verilere göre, Nisan 2021 sonunda inşaat sektörünün bankalardan aldığı borç miktarı 4 milyar 644 milyon TL’yi buldu. Bu borçların ödenemeyip mahkeme kapısına dayanan Tahsili Gecikmiş Alacakları (TGA) ise 322 milyon 352 bin TL’ye ulaştı.

PANDEMİDE BORÇLAR HER AY ARTTI

Ülkedeki inşaat firmaları özellikle hayatın durduğu koronavirüs salgını döneminde büyük kayıplar yaşadı. KKTC Merkez Bankası verilerine göre salgının başladığı Şubat 2020 sonunda 3 milyar 275 milyon TL olan borcu, Nisan 2021 sonuna kadarki 14 aylık dönemde %41.75 oranında arttı. Sektörün Şubat 2020’de 237,3 milyon TL olan ödenemeyip mahkemelik olan borçlarında da %35.81 oranında yükseliş saptandı.

“SEKTÖR GÖRMEZLİKTEN GELİNİYOR”

İnşaat sektöründe bugünlerde eleştiri okları hükümetin üzerine döndü. İhale açmayan, açılan ihalelerin ise Türkiyeli firmalara gitmesine göz yuman hükümete karşı harekete geçen Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) üyeleri geçen hafta olağanüstü toplandı.

Toplantıda yerli firmaların pas geçilerek ihalelerin Türkiyeli firmalara verilmesi ele alındı. Müteahhit firmaların bir dizi sert eylem dahi planlandığı öğrenildi.



