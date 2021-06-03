İnşaat Müteahhitleri isyan bayrağını çekiyor

KTİMB “Bazı yol ve üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz olarak verildiği bilgisi aldık. Üyelerimiz ayaklanmak üzere... Eylem gündemde"



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya ihalesiz olarak verildiği bilgisi aldıklarını ifade ederek, birliğin bugün 16.00’da konuyla ilgili olağanüstü toplantı yapacağını kaydetti.

Gürcafer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, toplantıda eylem kararı alınabileceğini belirtti.

“ÜYELERİMİZ AYAKLANMAK ÜZERE”

Gürcafer, konuya ilişkin açıklamasında “Tüm köy yollarının yapımına ilişkin ihalelerin KKTC’de çıkarılması için çok çaba sarfettik ama bizim girişimlerimiz dışında hiçbir hükümet yetkilisi bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamış hatta ortaya ‘bizimkiler almasa da olur’ gibi bir tavır sergilemişlerdir” dedi.

Tüm köy yollarının ve bazı üst yapı işlerinin Türkiye’den gelen iki firmaya verildiği bilgisi aldıklarını belirten Gürcafer şöyle devam etti:

“Bunun yanında havaalanının yanındaki askeri birliğin kalkması ile ilgili uzun yıllardır bizim müteahhitlerimizin beklediği üst yapı işlerini de yine ihalesiz bir biçimde Taşyapı İnşaat’a verdikleri bilgimize geldi. Bu, çok büyük bir rahatsızlık yaratmıştır ve üyelerimiz ayaklanmak üzeredir”

“KKTC’DE FİRMALARIMIZ BOŞ BOŞ OTURURKEN YAPILACAK İŞLER, İŞE İHTİYACI OLMAYAN TÜRKİYE’NİN DEV FİRMALARINA VERİLİYOR”

KTİMB Başkanı Gürcafer, pandemi sürecinin ekonomide ciddi hasarlara sebep olduğuna dikkat çekerek “Pandemi süreci ekonomimizi yerle bir etti. Sürecin doğru öngörülerle değil de temennilerin etkisiyle yönetilmiş olması hasarı derinleştirdi” dedi.

Bu kötü günleri geride bırakmak, ayağa kalkabilmek için canla başla çalıştıklarını anlatan Gürcafer, “İşe, aşa her zamankinden çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde KKTC’de firmalarımız boş boş otururken yapılacak işler, işe ihtiyacı olmayan Türkiye’nin dev firmalarına veriliyor. Peki bizim hükümetimiz ne yapıyor? Bu işlerin bizim insanımıza verilmesi için, kendi ekonomimize girmesi için çaba sarf etmediği bir yana bir de yapılanı ayakta alkışlıyor” ifadelerini kullandı.



İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi faaliyetlerine başlıyor



İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) – Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) faaliyetlerine başlıyor

İEZB’den verilen bilgiye göre, İEZB Başkanı Serkan Kırmızı yaptığı bilgilendirme toplantısında İEZB-MEM hakkında ve faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kırmızı, Mesleki Eğitim Merkezi‘nin (İEZB-MEM) amacının öncelikle İskele ve Karpaz bölgesi gençleri ile yetişkinlerine yönelik, ulusal melek standartlarında, mesleki gelişim, meslek edindirme ve buna bağlı olarak mesleki sertifika verme amacı ile kurulan bir meslek okulu olduğunu bildirdi.

Gerek ve talep olduğu durumlarda mesleki eğitim çalışmalarını KKTC’nin diğer bölgelerine de yayabileceklerini belirten Kırmızı, kullanılacak olan Ulusal Meslek Standartlarının halen çalışması yapılıp uygulamada olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) tarafından hazırlanan standartlarda olacağını vurguladı.

İEZB Başkanı Serkan Kırmızı şunları söyledi;

“Eğitim merkezi olarak İEZB’nin okul binası ve ihtiyaç ve şartlara bağlı olarak da yapılacak protokol ve anlaşmalara bağlı olarak gerek kamu okulları ve gerekse de KKTC’de kayıtlı sektör firmalarının çalışma alanları kullanılacaktır. Eğitmenler İEZB tarafından görevlendirilecek ve mesleğinde uzman elemanlardan oluşacak kadrolardan seçilecek olup pratik uygulama ağırlıklı bir eğitim modeli uygulanacaktır. Eğitim süreçlerinde piyasada faaliyet gösteren ve ilgili meslek belgesine sahip usta ve çıraklardan da yararlanılacaktır”.

