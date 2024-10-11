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İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa’da temsil edildi

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İnşaat Mühendisleri Odası, 79. Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi Genel Kurulu'na katıldı

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İnşaat Mühendisleri Odası, Avrupa’da temsil edildi
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KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yunanistan’ın Atina kentinde düzenlenen 79. Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) Genel Kurulu'na katıldı.
Odadan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci ve Genel Sekreter Ahmed Erkmen’in katıldığı toplantıda, Avrupa'daki inşaat mühendisliği uygulamaları ele alındı, meslek odalarının tarihçesi, rolü ve geleceğe yönelik perspektifleri masaya yatırıldı.
Açılış konuşmalarının ardından Avrupa genelinde inşaat mühendisliğinin mevcut durumu ve gelecekte karşılaşılabilecek zorluklar üzerine yapılan sunumlar yapıldı.
Bu kapsamda Abdullah Ekinci, Kıbrıs Türk toplumunun inşaat sektörü üzerindeki deneyimlerini ve bu alandaki güncel gelişmeleri aktardı. Ekinci, Kıbrıs'ta sürdürülebilir inşaat uygulamalarının ve mühendislik hizmetlerinin önemine vurgu yaparak Kıbrıs’taki inşaat mühendisliği sektörü için yenilikçi yaklaşımların ve çevre dostu projelerin önemine değindi.
Genel Sekreter Ahmed Erkmen de, ECCE'nin stratejik planları çerçevesinde Kıbrıslı Türk inşaat mühendislerinin topluluğa katkısının nasıl artırılabileceğine dair görüşlerini paylaştı. Özellikle, meslektaşlar arası yapılan bilgi alışverişlerinin ve ECCE tarafından yürütülen projelere Kıbrıslı Türk mühendislerin dahil edilmesinin bölgedeki mühendislik standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Toplantıda ayrıca, Avrupa'da inşaat mühendislerinin karşılaştığı ekonomik ve çevresel zorluklar, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir şehirler üzerine de oturumlar düzenlendi.
Açıklamada, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın ECCE Genel Kurulu gibi uluslararası toplantılara katılımının, Kıbrıs Türkü'nün uluslararası camiada daha görünür olmasını sağlamak açısından hayati bir rol oynadığı belirtildi.
Bu tür etkinliklerin, Kıbrıs Türkü'nün deneyimlerinin ve görüşlerinin global düzeyde duyulmasına olanak tanıyarak, toplumun hak ettiği yeri ve değeri görmesine katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Uluslararası platformlarda temsil edilmek, Kıbrıslı Türklerin sesinin duyulmasına, dünya ile daha güçlü bir iletişim ağı kurulmasına ve izolasyonların aşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu tür girişimler, Kıbrıs Türk toplumunun sadece mesleki alanlarda değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve siyasi düzeyde de temsiliyetinin artmasına, küresel toplumun bir parçası olarak kabul edilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.”
 
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