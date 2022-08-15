"İnşaat, işçi ve taşeron da kaçak"







Şehir Plancıları Odası eski Başkanı Merter Refikoğlu, sosyal medya hesabından, kaçak inşaat yapıları ve getirilen işçilerle taşeronların dahi kaçak olduğunu iddia etti. Refikoğlu "Ölen işçi turist vizesi ile adaya gelmiş kaçak! İnşaatı yapan Taşeron ülkede kayıtlı değil kaçak! İnşaat sahibinin ismini neden mi duymadınız?" ifadelerini kullandı.

Refikoğlu'nun açıklaması şöyle:

İnşaat kaçak! İzinsiz, vergileri ödenmemiş gecekondu vs. Ölen işçi turist vizesi ile adaya gelmiş kaçak! İnşaatı yapan Taşeron ülkede kayıtlı değil kaçak! İnşaat sahibinin ismini neden mi duymadınız? Çünkü bütün ailesi ile UBP’nin içinde olan bir Müteahhit. Bu insan birkaç yıl önce İskele ile ilgili yapılan tartışmalarda bana Rumcu demişti. Rum malları üzerine inşaat yaptırmıyor muşum Ben rumcuyum be uzunum da sen nesin?

