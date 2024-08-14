İnönü gençleri, Çanakkale'de ülkemizin kültürel mirasını sunmaya hazırlanıyor

İnönü Gençlik Merkezi Kültür, Sanat ve Spor Derneği, Türkiye Çanakkale'de Kıbrıs Türklerinin kültürel mirasını sunmaya hazırlanıyor

2014 yılında 110 gençle birlikte kurulmuş ve o günden bu yana kültür, sanat ve spor alanlarında aktif bir şekilde faaliyet göstermekte olan İnönü Gençlik Merkezi Kültür, Sanat ve Spor Derneği Çanakkale'de düzenlenecek olan XXII. International Troia Folk Dance & Music Festival’e katılarak ülkemizi temsil edecek.



Dernek, halk dansları, dart ve diğer etkinliklerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) çeşitli ülkelerde başarıyla temsil etmekte. Bugüne kadar Bosna Hersek, Polonya, İspanya, Makedonya, Ukrayna, Slovenya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkelerde etkinliklere katılarak ülkemizin kültürel zenginliklerini uluslararası arenada sergiledi.



İnönü Gençlik Merkezi Kültür, Sanat ve Spor Derneği orta grubu, 16-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek olan XXII. International Troia Folk Dance & Music Festival’e katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.



Bu önemli organizasyonda, dernek ülkemizi ve kültürel mirasımızı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen ekiplerle bir araya gelecek olan gençler, zengin kültürel mirasımızı Çanakkale’nin tarihi atmosferinde tüm dünyaya tanıtacaklar.