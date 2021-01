İngiltere’de acı tablo

İngiltere’de son 5 günde 40 Kıbrıslı Türk daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere’de yaşayıp, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 183’e ulaştı. Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı “Sözün bittiği yerdeyiz, canımız yanıyor içimiz parçalanıyor” dedi



İngiltere’de yaşayan, Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de yaşayıp, Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 183’e ulaştığını açıkladı.

8 Ocak Cuma gününden itibariyle 40 Kıbrıslı Türk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Horozoğlu, 11 Ocak Pazartesi günü ise Kıbrıs Türk toplumu arasında 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybının kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Çok ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu vurgulayan Horozoğlu, 100’ün üzerinde kişinin de yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiğini belirtti.

Horozoğlu, “Bu salgını ciddiye alın lütfen, tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin” çağrısı da yaptı.

Horozoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

‘Bana birşey olmaz’ demeyin, gerçekten ciddiye alınması gereken bir salgınla karşı karşıyayız. Hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgını, sevdiklerimizi aramızdan koparmayı sürdürüyor. 8 Ocak Cuma gününden itibariyle 40 Kıbrıslı Türk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

11 Ocak Pazartesi günü ise Kıbrıs Türk toplumu arasında 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere’de yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimizin arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 Ocak Salı günü itibarıyla 235’e ulaştı. Bu sayılar kesin olarak bilinen ve Hüseyin hoca, Londra Gazete ve farklı kaynaklardan elde edilen bilgilere göredir. Bu sayıların dışında vefat eden toplum üyeleri de bulunmakta özellikle Londra dışında. Dolayısıyla, kesin olarak bilinen ölüm sayısı şöyle; Kıbrıslı Türkler 183, Kıbrıslı Rumlar 258 ve Türkiye kökenli toplum 52. Türkiye kökenli toplumun ölüm sayısının daha yüksek olduğu inanılmakta.

Aşağıdaki fotoğraf ise Mayıs ayında çekilmişti, teyzemiz eşini Covid-19 nedeniyle eşini kaybetmişti ve eşinin naaşını Kuzey Kıbrıs’a gözyaşlarıyla gönderirken kameraya böyle yansımıştı. Eşinin mezarını henüz ziyaret edemeden dün sabah (önceki sabah) teyzemiz bu illet virüse yenik düşerek vefat etti. Bu salgının çıktığı ilk günden beri toplum için adeta seferber olan Hüseyin hocamızdan ise az önce çok üzücü bir haber geldi, bir anne ve kız yarım saat arayla virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Şu an gerçekten sözün bittiği yerdeyiz, canımız yanıyor içimiz parçalanıyor. 100’ün üzerinde toplum üyelerimiz yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. İngiltere’de hastane kapasiteler hastalara yetmiyor, morglar doldu, cenaze işlemlerinde ciddi bir aksama söz konusu.

Bu salgını ciddiye alın lütfen, tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin ve özellikle yaşlılarımıza çok dikkat edelim!