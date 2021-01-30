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İngiltere Dışişleri Bakanı geliyor

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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 5 + 1 toplantısı öncesinde Kıbrıslı liderlerle görüşecek

İngiltere Dışişleri Bakanı geliyor
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın iki lider ve BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile temasları için kısa bir ziyaret amacıyla Perşembe günü Kıbrıs'a geleceği bildirildi.
Raab, Rum Lider Nicos Anastasiades, Spehar, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hhristodoulides ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmek üzere adada 24 saatten kısa bir süre kalacak.
2016 yılında dışişleri bakanı iken Kıbrıs’ı ziyaret eden Boris Johnson'ın ardından ilk kez bir İngiliz Dışişleri bakanı adaya gelecek.
Raab'ın temaslarında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Mart ayı başlarında düzenlenecek gayrı resmi beşli zirveye odaklanması bekleniyor. 
 Raab'ın sabah Anastasiades'le ve ardından diğer konuların yanı sıra Unficyp ile ilgili konuları görüşmesi beklenen Spehar ile görüşmesi planlanıyor.
İngiliz bakan daha sonra Kıbrıslı mevkidaşıyla özel bir görüşme yapacak ve ardından iki ülke delegasyonları arasında genişletilmiş görüşmeler gerçekleştirecek. Kıbrıs sorunu ve yaklaşan gayri resmi görüşmenin yanı sıra, Christodoulides ve Raab'ın Brexit'ten sonra Güney Kıbrıs ve İngiltere arasındaki ikili ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve bölgesel konuları görüşmeleri bekleniyor. 
 İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, öğleden sonra cumhurbaşkanı Tatar ile buluşacak. 
Kıbrıs Türk tarafı, zirve öncesinde koordinasyon için KKTC'ye gelmesi beklenen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile önümüzdeki hafta da istişarelerde bulunacak.
 
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