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“İngiliz üsleri komutanı, bölgedeki Türk mal sahiplerinin korunacağı garantisi verdi”

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaptığı girişimlerin sonuç verdiğini ve İngiliz Üsleri Komutanı Major General Robert John Thomson tarafından imzalı resmi bir belge ile bölgedeki Evkaf dahil tüm Türk mal sahiplerinin korunacağının garantisi verildiği ifade etti

“İngiliz üsleri komutanı, bölgedeki Türk mal sahiplerinin korunacağı garantisi verdi”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi’nin yaptığı girişimler üzerine, İngiliz Üsleri Komutanı Major General Robert John Thomson tarafından imzalı resmi bir belge ile bölgedeki Evkaf dahil tüm Türk mal sahiplerinin korunacağının garantisi verildiği bildirdi.  

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık arasında yapılan anlaşma ile üsler bölgesinde vakıf mallarının Evkaf’ın haklarına zarar gelebilecek biçimde geliştirmeye açılmasına itiraz ettiği anımsatıldı.

Üsler yönetiminin basın yolu ile Evkaf’a yanıt verdiği ancak resmi bir yanıt gelmediği için Evkafın bu açıklamayı yetersiz bulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaptığı girişimlerin sonuç verdiği ve İngiliz Üsleri Komutanı Major General Robert John Thomson tarafından imzalı resmi bir belge ile bölgedeki Evkaf dahil tüm Türk mal sahiplerinin korunacağının garantisi verildiği ifade edildi.  

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “İngiliz Üsleri Komutanı Major General Thomson bize İngiliz Üslerindeki Türk mallarının sadece Türkler tarafından kullanılacağı konusunda resmi bir yazı yazarak,  garanti verdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu konuyu konuşarak, güzellikle çözdük. Şimdi ise binlerce dönüm mallarımızı nasıl yatırıma çevirip Evkaf’a gelir kazandıracağız, onun çalışmalarına başlıyoruz” şeklinde konuştu.

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