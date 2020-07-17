İngiliz Üs Yönetimi'nden Pile Türklerine dava

İngiliz Üs Yönetimi’nden kovid-19 düzenlemeleri nedeniyle eylem yapan Pile’deki Kıbrıslı Türklere dava. Muhtar dahil 9 kişiye açılan davanın duruşması 22 Temmuz’da yapılacak

İngiliz Üs Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kovid-19 düzenlemelerinden mağdur oldukları gerekçesiyle 13 Mayıs’ta eylem yapan Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklere dava açtı.

İngiliz Üs yönetimi’nin, Beyaramudu-Pile arasındaki iki kilometrelik yolda “izinsiz eylem yapma” ve “Kovid-19 yasaklarına uymayarak, halk sağlığını tehdit etme” gerekçesiyle açtığı davaların duruşması 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.

Pile Muhtarı Veysal Güden’in aralarında olduğu 9 kişiye dava açan İngiliz Üsler Yönetimi’nin, 400’e yakın Pile sakini Türk’ün katıldığı eylemle ilgili dava sayısını artırması öngörülüyor.

GÜDEN: “500’E YAKIN BİR NÜFUS AĞIR MAĞDURİYET YAŞADI”

Pile Muhtarı Veysal Güden ve hakkında dava açılan 5 kişi bugün Beyarmudu’nda Askeri Müstahdemler Sendikası’nda (ASSEN) basın toplantısı düzenleyerek gelişmeleri aktardı.

İçinde bulundukları durumun ve nereye evirildiğinin toplum tarafından bilinmesinin önemli olması dolayısıyla basın toplantısı düzenlediklerini kaydeden Güden, “Hiç düşünmediğimiz bir maksatla çıktığımız yolda hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık” dedi.

Güden, Kovid-19 süreci başladığında Pile’de yaşayan Türklerin 24 saat içerisinde iki ayrı yönetim tarafından kapatılma aşamasına getirildiğine işaret ederek, süreçte ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, eziyet çektiklerini ve 500’e yakın bir nüfusun ağır mağduriyet yaşadığını anlattı.

Süreçte yaşadıkları sıkıntıları da dile getiren Güden, KKTC’deki Kovid-19 düzenlemeleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirmek amacıyla o dönem bir eylem gerçekleştirme kararı aldıklarını ve bu kararı İngiliz Üs Yönetimi’ne bildirdiklerini ifade etti.

“EYLEME SAATLER KALA İZİN VERMEDİKLERİNİ BİLDİRDİLER”

Veysal Güden, eyleme saatler kala İngiliz Üs Yönetimi’nden eyleme izin verilmediğine dair bir yanıt aldıklarını ancak Pile’de yaşayan Türklerin yaptıkları toplantıda, eylemden geri adım atmanın mümkün olmayacağı kararı çıktığından, eyleme devam edeceklerini İngiliz Üs Yönetimi’ne bildirdiklerini ifade etti.

Güden, geçmişte birçok kez izin alınmadan eylem yapıldığını ve İngiliz Üs Yönetimi tarafından makul karşılanan eylemlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını vurguladı.

Eylemin, İngiliz Üs Yönetimi’ne karşı yapılmadığını vurgulamalarına rağmen tavrın değişmediğini kaydeden Güden, herhangi bir taşkınlık olmaması ve hiçbir şeye zarar verilmemesine karşın eyleme katılanlara dava açılmaya başlandığını belirtti.

Eylemi, Beyarmudu Kara Sınır Kapısı önünde gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güden, davanın, eylem sırasında Pile-Beyarmudu arasındaki yolun kullanılması nedeniyle açıldığını kaydederek, “Pile’de yaşayan Türk toplumunun KKTC ile başka bağlantısı yok ki” siteminde bulundu.

“Biz, KKTC ile iletişimi sağlama adına eylem yaptık” diyen Güden, “Pile Türkü, Kuzey ile ilgili sorununu gündeme getirirken beklemediği noktadan dava süreçleriyle karşılaştı” dedi.

Güden, bunca yıldır Pile Türkü ile üsler yönetimi arasında oluşturulan iyi ilişki ve iyi komşuluğun, davalar nedeniyle sarsılmaya ve üs yönetimine karşı olumsuz bir düşünce oluşmaya başladığını kaydetti.

İngiliz Üs Yönetimi’yle iyi ilişkileri sürdürmek istediklerini belirten Güden, daha fazla mağduriyet yaşanmadan ve ilişkiler zedelenmeden; soruna dönüşecek bir mahiyeti ortadan kaldırma yönünde talepleri olduğunu ifade etti.

Güden, İngiliz Üs Yönetimi’nin süreci gözden geçirmesinin; davalar yürürken ve kararlar alınırken iyi komşuluk ilişkileri ve iyi niyetli çabaları göz önünde bulundurarak, sürecin sonlandırmasının herkes açısından en doğru sonuç olacağını kaydetti.

Eleştirilerde de bulunan Güden, Pile’de yaşayan Türklerin içinde bulunduğu durumun, Pile Türkü’nün KKTC içindeki varlığının netleştirilmemesinden kaynaklandığını savundu.

“4 AYRI YÖNETİM VE 4 AYRI OTORİTENİN KESİŞTİĞİ TEK NOKTA”

Adada 4 ayrı yönetim ve 4 ayrı otoritenin kesiştiği, görev aldığı ve misyon üstlendiği tek noktanın Pile olduğuna işaret eden Güden, buradaki konumun ve popülasyonun korunmasının herkes tarafından önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

Güden, Pile’deki Türk varlığının korunmasına yönelik gereken katkı ve yatırımın bugüne kadar Kıbrıs Türk yönetimi tarafından yapılmadığını ve Pile Türkü’nün kendi haline bırakıldığını savundu.

Pile’deki Türklerin ayrıca desteklenmesi gerektiğini söyleyen Güden, KKTC devletinin Pile’deki Türklere 1 TL’lik katkısı olmadığını iddia etti.

Pile’deki Türklerinin geleceğini korumakla mükellef olan birinci derecede makamların KKTC makamları olduğunu ifade eden Güden, Pile’deki Türk varlığının tehdit altında olduğunu ileri sürdü.

DAVA AÇILAN DİĞER KİŞİLER

Haklarında dava açılan diğer Pileli Türkler, basın toplantısı sırasında söz alarak, yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekti.

4 yönetim ve otoritenin hüküm sürdüğü bir bölgede yaşadıklarına vurgu yaparak, Kovid-19 nedeniyle akla hayale gelmeyen uygulamalarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığının yerel yönetimle görüşüp, soruna çözüm arayacağına, gıda yardımı yapmakla yetindiğini savundu.

“Piknik yapmaya değil, mağduriyetimizi KKTC yönetimine bildirmek için Beyarmudu Sınrı Kapısı’nda eylem yaptık” diyen Pileliler, İngiliz Üs Yönetimi’nin açtığı davalarla 3 bin Euro para cezası veya hapis cezasıyla karşı karşıya getirildiklerini belirtti.

Basın toplantısında ayrıca uygulamalar nedeniyle Pileli Türklerin sosyal hayattan koparıldığı, geçişlerde büyük sıkıntıların yaşandığı, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan aile ve yakınlarıyla akraba ve anne babalarla görüşülemediği, yine uygulamalar nedeniyle Pile’deki inşaatların durduğu, Pile Türk Futbol Takımı’nın antrenman ve maçlarını Pile’nin dışında yapmak durumunda bırakıldığı dile getirildi.