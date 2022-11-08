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İncirli’nin DAÜ’deki görevine son verildi

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İncirli’nin DAÜ’deki görevine son verildi
 
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümeti kurulduğu günden beri baskıcı ve faşizan uygulamalarla muhaliflerini sindirmeye çalışarak, kendilerine dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullanarak, “Devlet kurumlarını babalarının çiftliği gibi yönetmeye kalkanlara hatırlatmak isteriz ki kendileri oralarda gelip geçicidir.  Aslolan demokrasi ve kurumlarımızdır” dedi.
Bengihan, hükümetin muhalif gazetecileri susturmak için bu tür yollara başvurmasının sürpriz olmadığını belirterek, hükümetin ilk icraatlarından birinin “düşünce ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracak sansür yasasını Meclis’e getirmek olduğunu” söyledi.
Hükümeti ve DAÜ yönetimini şiddetle kınadıklarını kaydeden Bengihan, ülkede demokrasinin katledilmesi karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı.
 
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