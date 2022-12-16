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İncirli’den anne-çocuk sağlığı merkezi projesi

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CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, LTB çatısı altında anne-çocuk sağlığı merkezi kuracaklarını söyledi

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İncirli’den anne-çocuk sağlığı merkezi projesi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı ziyaret etti.
Usar İncirli, projeleri hakkında Diş Tabipleri Odası üyelerini bilgilendirdi. LTB çatısı altında anne-çocuk sağlığı merkezi kuracaklarını, çocuk ve anne sağlık hizmetleri yanında çocuklara koruyucu sağlık hizmetleri, ebeveynlere çocuk yetiştirme hakkında bilgi vereceklerini kaydetti. Kreş ve etüt projesiyle kadınların ekonomik yaşama katılmalarını sağlayacaklarını ifade eden Usar İncirli, bunun ayrıca aileleri güçlendirici bir hizmet olacağını söyledi. Var olan yaşlı bakım, engelli bakım ve kronik hasta bakım hizmetlerinin dar kaldığını, bunları genişleteceklerini ve aktif yaşlanma konseptiyle yaşlı dostu bir şehir yaratacaklarını anlatan İncirli ayrıca başkentte caddelerin dönüşüm projeleri hakkında da bilgiler verdi. Usar İncirli, Lefkoşa’da kaldırımların yetersizliğine işaret ederek bunların öncelikleri olacağını söyledi.
 “Nefes alan Lefkoşa” projesiyle DSÖ’nün önerdiği kişi başına düşen yeşil oranının çok gerisinde kalan Lefkoşa’yı yeşillendireceklerini vurgulayan Usar İncirli, atıl yeşil alanların düzenlenip yeşilleneceğini kaydetti. İncirli, yılda 5 bin fidan hedefiyle 4 yıllık süreyi 20 bin yeni fidan dikimiyle tamamlayacakları vaadinde bulundu. Usar İncirli, başkentte en az 10 park yapacaklarını, güvenliğini de sağlayacaklarını; kent içi entegre toplu ulaşım sistemi kuracaklarını, bu amaçla projelerin hazır olduğunu ifade etti. Karanlık bir şehrin belediye başkanı olmak beni çok endişelendirdiğini belirten Dr. Sıla Usar İncirli, göreve gelir gelmez, aydınlatmadaki sorunun ne olduğunu saptayıp gidermek için ilk iş olarak Kıb-Tek ile görüşeceğini bildirdi. Usar İncirli, “Bu konu yetkim dahilinde değil” sözünün kendisinden duyulmayacağını vurguladı.
Sıla Usar İncirli, devletin ilgili kurumları ve bölgedeki iş sahipleriyle istişare ederek terminalin başka bir yere taşınmasını gündeme getireceklerini ve burayı “Barış ve Demokrasi Meydani” yapacaklarını açıkladı. Sıla Usar İncirli, “kapalı spor salonu” planı hazırladıklarını, buranın engelli takımların da evi olacağını belirtti.
 
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