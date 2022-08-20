İncirli ve Olguner, Lefkoşa için yarışacak

CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli ve CTP’de daha önce belediye meclis üyeliği görevinde bulunan Onur Olguner, CTP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı olmak için yarışacak

Yerel seçimlerin 27 Kasım’da yapılaması kararı ve sayının da 18’e inmesinin kesin olarak kararlaştırılması sonrasında adaylar konusunda hareketlilik başladı.Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi iki dönemdir hasret kaldığı “Amiral Gemisi” olarak adlandırılan Lefkoşa’yı kazanabilmek için kolları sıvadı.CTP’de daha önce belediye meclis üyeliği görevinde bulunan Onur Olguner aday adaylığı için başvurusunu yaparken, CTP’nin efsane Genel Sekreteri Naci Talat’ın kızı Lefkoşa Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli’nin de aday adayı olmayı kabul ettiği öğrenildi.Son seçimde aday çıkarmayıp Başkan Mehmet Harmancı’ya destek veren CTP, bu kez Lefkoşa’yı kazanmak istiyor. Bu nedenle güçlü bir aday olarak Sıla Usar İncirli’nin iddialı bir aday olacağı konuşuluyor.Kulislerde İncirli’nin adaylığının resmiyet kazanması sonrasında CTP’nin Lefkoşa’yı yeniden kazanabileceği yorumları yapılıyorOLGUNER RESMİ BAŞVURUYU YAPTIUzun bir süredir CTP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için çalışan CTP eski Lefkoşa parti meclisi üyesi Onur Olguner dün aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Olguner sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım ile aday adaylığının resmiyet kazandığını açıkladı:“Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adaylığı için başvuruyu yaptık dostlar.Dile kolay, belediyecilik ve vizyon projeleriyle geçen 10 yılın ardından kolumuzun altında Lefkoşa için hazırladığımız vizyon projeleriyle başvurumuzu yaptık.İnandığımız hayallerle bu yola çıktık. Bu yolda yanımda olan ve olacak herkese teşekkürü borç bilirim.”ADAYLAR ARASINDA YARIŞ OLACAKCTP’nin tüzüğü gereği herhangi bir belediye başkanlığı seçiminde ayni mevki için birden fazla aday olması durumunda kimin aday olacağını partililer belirliyor.Olguner’in resmi adaylık başvurusu sonrasında Sıla Usar İncirli’nin de adaylığını koyacağını yakın çevresiyle paylaşması Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için parti içi yarışın yaşanacağını gözler önüne seriyor.CTP’ye yakın kaynaklar İncirli’nin adaylığına kesin gözle bakıyorlar.Onur Olguner, aday adaylığı için CTP’ye başvurusunu yaptıDr. Sıla Usar İncirli