banner875
banner815
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
14 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
21 0
 
27 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
11 0
Favoriler galip
Favoriler galip
12 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
51 0
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
45 0
banner878

İncirli, Lefkoşa yürüyüşlerine Dereboyu Caddesi’nden başladı

banner476

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Belediye Başkanı adayı olacağı açıklanan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Lefkoşa yürüyüşlerine Dereboyu Caddesi’nden başladı

banner825
İncirli, Lefkoşa yürüyüşlerine Dereboyu Caddesi’nden başladı
 

  

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İncirli, yerel seçimlere giderken Lefkoşa’yı adım adım gezme hedefi çerçevesinde ilk yürüyüşünü dün gerçekleştirdi. İncirli’ye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri ve partili yol arkadaşları eşlik etti.



Açıklamaya göre, Lefkoşa ile ilgili plan ve projelerini paylaşan İncirli, esnafın sorunlarını da dinledi. Sıla Usar İncirli, yürüyüşte yaptığı açıklamada, 25 Aralık’a kadar olan sürede Lefkoşa’yı adım adım gezeceklerini ve adım adım LTB Başkanlığına doğru yürüyeceklerini ifade ederek herkesi yürüyüşlere katılmaya davet etti.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.