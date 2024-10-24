İnci Taneleri ekibi Cannes'da

Televizyon dünyası ve dizi sektörünün en prestijli buluşması Mipcom Fuarı, Cannes'da 40. kez kapılarını açtı.

Dünyanın dört bir yanından televizyon devlerinin buluştuğu bu fuarda, Türkiye’yi temsilen Kanal D’nin popüler yapımları da yer aldı. Büyük ilgi gören "İnci Taneleri" dizisinin ekibi de etkinlikte boy gösterdi.

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, Cannes’dan ardı ardına paylaşımlar yaparak etkinlikten kareler sundu. Ergüçlü’nün Instagram gönderileri, hayranları tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

