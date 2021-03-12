İnci Pars’a özel izinle ev karantinası

Eski Başbakanlardan Özgürgün’ün eşi İnci Pars, dün çocuğuyla beraber adaya geldi ancak özel izinle ev karantinasına alındı





Eski Başbakanlardan hakkında soruşturma devam eden ve dokunulmazlığı kaldırılan Hüseyin Özgürgün’ün eşi İnci Pars, dün çocuğuyla beraber adaya geldi.

Yanında 3 kişinin daha olduğu ifade edilen İnci Pars’ın özel izinle ev karantinasına alındığı öğrenildi.

Otel yerine özel izinle ev karantinasına alınan İnci Pars’ın neden böyle bir uygulamaya dahil edildiği merak konusu oldu.

Herkes gibi otel karantinasına girmeyerek evde kendini izole edeceğini söyleyerek özel izinle ev karantinasına alınan İnci Pars’a bir çok çevreden tepki yağdı.

