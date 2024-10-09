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İnci Kansu’nun iki eseri Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu'na dahil edildi

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Kıbrıslı Türk ressam ve kağıt sanatçısı İnci Kansu’nun papirüs tekniğiyle yapılan iki eseri Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu'na dahil edildi.

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İnci Kansu’nun iki eseri Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu'na dahil edildi
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Kültür Dairesi’nin Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kıbrıslı Türk ressam İnci Kansu’nun atölyesini ziyaret ederek, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu için sanatçının Sebze ve Meyve Papirüs Serisi’nde yer alan iki isimsiz eserini satın aldı.

 Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Kansu’nun atölyesinde yer alan eserleri de inceleyen Zaimağaoğlu, İnci Kansu’nun, temmuz ayında , Bulgaristan’da düzenlenen "Pavlikeni ve Dünya" Uluslararası Sanat Sempozyumu ve sergisine Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği çatısı altında katılarak, Kıbrıs Türk sanatı ve sanatçısını temsil ettiğini belirtti.
 
Kültür Dairesi’nin KKTC'de sanatının gelişmesine ortam sağladığını, ülke sanatını gelecek nesillere taşıma gibi önemli bir görev yaptığını kaydeden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin de bu maksatla bütçe imkanları çerçevesinde sanatçıların eserlerini satın alarak KKTC Sanat Koleksiyonu’na kazandırdığını söyledi.
 
Papirüs tekniğiyle yapılan çalışmalar hakkında ise  Zaimağaoğlu, söz konusu çalışmaların, sebze ve meyvelerin içindeki güzelliği dışa yansıtmak amacıyla, Mısırlıların papirüs tekniğinden etkilenerek yaptığı eserler olduğunu kaydetti.
 
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