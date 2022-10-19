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“İnanın biz de sizin kadar gaile taşıyoruz”

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Devrim Barçın’a cevap verdi: “İnanın biz de sizin kadar gaile taşıyoruz”

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“İnanın biz de sizin kadar gaile taşıyoruz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Devrim Barçın’a cevap verdi:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın’ın Meclis kürsüsünden hayat pahalılığıyla ilgili yaptığı konuşma sırasında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yerinden cevap verdi.
Amcaoğlu, ister hükümet isterse de muhalefetin hayat pahalılığının reel sektör ve devlet tarafına bir kez daha gözden geçirmek zorunda olduğunu söyledi.
Amcaoğlu, Yaşantının normal hale gelebilmesi ve alım gücünün de korunabilmesi için hayat pahalılığının gözden geçirilmesi gerektiğinin azami şekilde ortada olduğunu kaydetti. Amcaoğlu, “İnanın biz de sizin kadar gaile taşıyoruz ve uğraş veriyoruz” dedi.
 
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