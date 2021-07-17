Gazeteci Pınar Barut da pozitif çıktı





Özgür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Son günlerde izole olduğunu ve kimseyle temasının bulunmadığını aktaran Barut, böylesi bir şey görmediğini ifade ederek “inanılmaz ağrılar yaşıyorum” dedi.

Pınar Barut’un paylaşımı şu şekilde:

“Covid pozitifim…

İzoleydim ve kimseyle temasım yok.

İnanın ben böyle bir şey görmedim.

İnanılmaz ağrılar yaşıyorum.

Gücüm yettiğince bilgilendirme yapacağım…”



