İmza atmayınca görevden alındı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu Üyesi Gürdal Çuvalcıoğlu, Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alındı.

Elde edinilen bilgiye göre Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt bitmesi üzerine Güney Kıbrıs’tan elektrik alımına onay vermesi için imzası istenen Çuvalcıoğlu, bu alımın bedelinin ne olacağı konusunda izahat istedi. Ancak kendisine Güney’den alınacak elektrik fiyatı konusunda bilgi verilmeyen Çuvalcıoğlu, imza atmayı reddedince Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alındı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda dürüstlüğüyle bilinen Çuvalcıoğlu’nun görevden alınması, tepki topladı.

