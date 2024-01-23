İmece ruhu canlandı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un hafta sonu yaptığı yardım çağrısı için iş insanları ve halk seferber oldu.
Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, Girne Polis Müdürlüğü'nün ihtiyacı doğrultusunda, özellikle muhaceret bölümü için gerekli olan yeni binanın inşaatının tamamlanması için çalışmalara başlanıldığını belirterek, "Tamamen bölgedeki iş insanları ile imece usulü yapacağımız bu hayırlı işe katkı koymak isteyenler bize ulaşabilir." dedi.
Ardından, kısa sürede Şenkul'un paylaşımının altına destek olmak isteyenler yorum yağdırdı.
Her kesimden çok sayıda kişi destek açıkladı.
Malzeme ve iş gücünü yanı sıra maddi destek koyanlar da oldu.
Kale Boya'dan Halil Onalt boya tedariği, Mustafa Dereboylu da boyama işini
Siba LTD.'den Memduh Aybar klimaları ve hidroforu
Aladağ İnşaat'tan Mustafa Aladağ sıvayı
Cimla Harfiyat'tan Yılmaz Çakır kum çakıl, bahçe toprağı ve makine çalışmalarını
Togaylar Elektrik ve Telka Kablo'dan Mustafa Togay elektrik malzemelerini
Atc LTD.'den Ümit Özkan klimaları
Perdesan'dan Mehmet Cuma Kuday perde işini
Osmanoğlu Ferforje'den Mustafa Sert demir işlerini
Biricik Elektrik'ten Samet Biricik binaya ait tüm elektrik sayaç panosu ve şalterlerinin teminini
Olcayto Altınörs mermer işlerini
Ciddi Mutfak'tan Amber Ciddi dolap tedariğini
Burçin Kencebay, elektrik malzemelerini
Chip Computer'dan Hüseyin Hekimoğlu kameralarını
Genç Yapı Market'ten Mustafa Genç seramiklerini
Ardem Construction'dan Hatice Kelebek
Toktaş Trading LTD.'den Mustafa Toktaş
Yıldıztaş'tan Hasan Yıldız ise
talep edilecek her türlü desteği sağlayacağını taahhüt etti.
Tüm yardım taahhütleri, Murat Şenkul'un paylaşımının altına yapılan yorumlarda yer aldı.
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