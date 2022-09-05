İmdada Sahil Güvenlik yetişti

GKK Sahil Güvenlik botları, Dipkarpaz açıklarında su alan ‘Lady Morag’ gezi teknesinden iki İngiliz kazazedeyi kurtardı

Dipkarpaz Zafer Burnu yakınlarında bugün su almaya başlayan ve batma tehlikesi geçiren gezi teknesini ve teknede bulunan kişileri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.Olay önceki gece saat 00.30’da meydana geldi.Lady Morag isimli gezi teknesinden Dipkarpaz Zafer Burnunun 1 mil doğusunda MAYDAY çağrısı alınması sonrasında, Güv.K.K.lığı Sahil Güvenlik botları tarafından müdahale edildi.Söz konusu gezi teknesindeki 2 kişiden birinin yaralı ve yatar pozisyonda olduğu, teknenin baş taraftan su aldığı tespit edilerek, icra edilen arama kurtarma faaliyeti neticesinde, ilgili tekne Sahil Güvenlik botları tarafından yedeklenerek Gazi Mağusa limanına çekildi.Teknede bulunan İngiliz uyruklu 54 yaşındaki Stephen Andrew Tams ve 77 yaşındaki Derek TAMS isimli kazazedeler, 112 acil servis Ambulansına teslim edildi.