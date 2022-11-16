banner875
banner815
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
21 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
9 0
 
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
7 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
12 0
DAÜ cumhuriyet için koştu
DAÜ cumhuriyet için koştu
23 0
49 0
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
13 0
banner878

İmdada AKSA yetişti

banner476

Teknecik’te yakıt bitince AKSA, kendi deposundaki yakıtı verdi, ülkenin elektriksiz kalmasını engelledi

banner825
İmdada AKSA yetişti

Teknecik’te yakıt olmaması nedeniyle üretim durma noktasına geldi. Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt bitince AKSA imdada yetişti.
AKSA’dan, Teknecik’e yakıt taşınmaya başlandı. Kendi deposundaki yakıtı veren AKSA, ülkenin elektriksiz kalmasını engellemiş oldu.
AKSA, Teknecik’te üretimin aksamaması için tankerlerle Teknecik’e yakıt sevkiyatı başlatırken, bir yandan üretim kapasitesini artırdı, diğer yandan da stokunda bulunan yakıtı Kıb- Tek ile paylaşmaya başladı.
Bakanlar Kurulu da, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) acil akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2,000 ± %5 metrik ton akaryakıtın AKSA’dan alınmasına karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ise şöyle:
“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun 14.11. 2022 tarih ve HP/138/2022 sayılı kararı doğrultusunda, Kurumun mevcut yakıt stoku dikkate alındığında, akaryakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle, Kıbrıs Türk halkına elektrik arzının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için, keza ülkemizde bu nedenle elektrik kesintisi yaşanmaması ve/veya kesintilerin artmaması ve/veya artan akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2,000 ± %5 metrik ton akaryakıtın (Fuel oil), acil yakıt ihtiyacını karşılayabilecek olan tek firma olan AKSA Enerji A.Ş. firmasının 14.11.2022 tarihli teklifi uyarınca AKSA firmasının depolarındaki ortalama Platts bedeli olan 555,98 USD/Mton ile 55,00 USD/Metrik ton navlun bedeli toplamı KDV hariç 610,98 USD/Metrik Ton'a, AKSA firmasının sunulan teklif bedeli üzerinden, Kıb-Tek tarafından satın alınması ve ödenmesi ayrıca, alınan bu yakıtın kara tankerleri ile Teknecik Elektrik Santrali'ne taşınması, yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda bu konuda taşımacılığı yapabilecek niteliklere haiz (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ısıtmalı tanker taşımacılığı yapabilen) tek şirketten (Vedha Enterprises Ltd) tanker sefer başına KDV hariç 5.000 TL'ye Kıb-Tek tarafından hizmet alınmasına ve ödemesinin yapılmasına karar verdi.”
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.