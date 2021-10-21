banner583
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
199 0
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
19 0
 
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
49 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
53 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
Yeni varyant gelirse corona virüsü aşısı bile koruyamaz
43 0
banner661
banner726

İmar Planı gizli ve hukuka aykırı şekilde onaylandı

banner476

banner714
İmar Planı gizli ve hukuka aykırı şekilde onaylandı
banner721

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın revize edilerek Birleşik Kurula sunulduğu ve onaylandığını iddia etti.

Aysal yaptığı yazılı açıklamada, “Öğrendiğimiz bilgi, kapalı kapılar ardında gizlenerek yapılan pazarlıklar sonucunda revize edilen imar planının hukuka aykırı olarak Birleşik Kurula sunulduğu hatta onaylandığı şeklindedir” dedi.

Böyle bir gelişmenin ülkeye telafisi imkansız zararlar vereceğini belirten Aysal, yapılan düzenlemelerin kamunun yararına olmadığını iddia etti konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Aysal, “Bu revizyonla kimlere veya hangi firmalara ne kadar rant sağlandığını tespit edip açıklayacağımızı kamuoyu bilgisine getiririz” dedi.

Aysal, Temmuz 2021’den önce İmar Planı hakkında yeni çalışmaların başladığı duyumu aldıklarını, bunun üzerine 29 Temmuz ve 12 Ekim’de Şehir Planlama Dairesinden yazı ile bilgi talep ettiklerini de kaydetti.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.