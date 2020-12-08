Karpaz Meslek Lisesi yıkılmaya yüz tuttu, buna rağmen binada eğitime devam ediliyor

Karpaz Meslek Lisesi’nin yıkılmaya yüz tuttuğunu ve buna rağmen binada eğitime devam edildiğini belirten Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, ihaleye çıkıldığını fakat Müteahhidin ödeme alamadığı için inşaatın durduğunu ifade etti.“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?” diyerek isyan eden Borak, 170 öğrencinin eğitim gördüğü Karpaz Meslek Lisesi inşaatının bir an önce tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.İhale ve inşaat aşamasında yaşanan süreci anlatan Borak; “2015 yılında; yıkılmaya yüz tutmuş okula, iki üniversite, kullanılamaz raporu veriyor. Nihayet, 2019 Yılında İhaleye Çıkılıyor. Teslim Süresi 6 Ay olarak belirleniyor. Tam 1 sene geçti, müteahhit tüm şartları yerine getirmesine rağmen, ödenek alamıyor. Bu yüzden inşaat durdu. Bizim çocuklarımız; bu inşaat alanında, yıkılması an meselesi olan ve insan boyu çukurların olduğu binalar da ders görüyor.” şeklinde konuştu.