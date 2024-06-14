banner913
banner932
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
51 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
23 0
 
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
20 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
93 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
20 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
32 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
18 0
banner1032

İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı

banner1020

banner974
İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı
banner971
İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda öğrenim gören 26 bin 577 öğrenci karne ve tamamlama belgelerini alarak, yaz tatiline girdi.
2024-2025 Öğretim Yılı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 16 Eylül Pazartesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 17 Eylül Salı günü başlayacak.
Orta dereceli okullarda ise karneler geçen salı günü dağıtılmıştı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.