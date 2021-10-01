İlk günden nisap krizi kapıda

Meclisin yeni yasama yılı, ‘Azınlık Hükümeti’nin nisap krizi’ ile başlayacak. 4 Ekim Pazartesi günü toplanması gereken Meclis’e, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yurt dışı seyahati nedeniyle Meclis Başkanı Sennaroğlu başkanlık edemeyecek, Azınlık Hükümeti’nin nisabı Meclis’i açmaya yetmeyecek





Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı bugün yapılacak törensel toplantıyla başlayacak. Milletvekilleri, 3 aylık aranın ardından Genel Kurul salonunda olacak.

Yeni yasama yılının ilk toplantısı ise 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek. Ancak Cumhuriyet Meclisi’nin Yeni Yasama Yılı, ‘Azınlık Hükümeti’nin nisap krizi’ ile başlayacak.

1 Ekim Cuma günkü törensel toplantının ardından 4 Ekim Pazartesi günü toplanması gereken Meclis’e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı seyahati nedeniyle Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlık edemeyecek, Azınlık Hükümeti’nin nisabı Meclis’i açmaya yetmeyecek.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı vekaleti görevinde olacağını ve Anayasal olarak Pazartesi günkü Meclis Birleşimi’ne katılamayacağını söyledi.

Başkan Sennaroğlu, “Ben olmadığımda Meclis’i Başkan Yardımcısı’nın açması gerekiyor ama CTP’nin de nisaba katılmama kararı var. Onlara da saygı göstermek lazım ama Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan ne yapacak bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“Başka nisap sorunları da var mı bilmiyorum” diyen Başkan Sennaroğlu, “Yaşayıp göreceğiz” dedi.

Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Milletvekili sayısı 20’ye düşen UBP’nin, Hüseyin Özgürün’ün de yokluğunda Meclis’teki sayısı 19.

Azınlık Hükümeti ortakları DP’nin 3, YDP’nin ise 1 milletvekili var. HP’den istifa eden Bağımsız Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Hasan Topal nisaba desteğini açıklasa da, Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu’nun Meclis’e katılamaması durumunda sayı 25’te kalıyor, nisaba yetmiyor.

