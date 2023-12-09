İlk duruşmaya bakanlar da katılacak

Başbakan Üstel, İsias Otel ile ilgili ilk duruşmanın 3 Ocak’ta yapılacağına işaret ederek, aileler, bakanlar, milletvekilleriyle ilk duruşmaya katılacaklarını söyledi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u kabul etti.

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar ile İsias Otel’de enkaz altında yaşamını yitiren Şampiyon Melekleri anarak “Acımız büyüktür” diyen Üstel, Anavatan Türkiye ile acılarının ortak olduğunu belirtti.

Üstel, anavatanın acılarını da imkanlar dahilinde paylaştıklarını kaydederek, o günden bugüne İsias Otel'deki soruşturmanın tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

İlk duruşmanın 3 Ocak’ta yapılacağına işaret eden Üstel, aileler, bakanlar, milletvekilleriyle ilk duruşmaya katılacaklarını söyledi.

İsias Otel sorumlularının adalet karşısında hesap vereceğine vurgu yapan Üstel, “Yargıya güvenimiz sonsuzdur” dedi.

“Süratli bir şekilde adalet yerine gelmelidir” diyen Üstel, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, ülkeye geldikten sonra Şampiyon Meleklerin kabrini ziyaret ettiğini ifade ederek, dua ettiklerini, ailelerin acısını paylaştıklarını ve başsağlığı dilediklerini söyledi.

Şampiyon Melekler'in anısının yaşatılacağını ifade eden Tunç, bir kusur varsa sorumlusun cezasını mutlaka çekeceğini, adaletin ortaya çıkacağını vurguladı.

Duruşmaların izlenmesi için talepler olduğunu ve bu konuda çalışma yapıldığını ifade eden Tunç, “Acımız ortaktır, ayrı gayrı yok. Sonuna kadar adaletin ortaya çıkması için yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde sürecin takipçisi olacağız” dedi.

