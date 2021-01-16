İlk aşı Tatar’a

Kuzey Kıbrıs’ta aşılama başladı. İlk aşı, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Cumhurbaşkanı Tatar’a yapıldı. Tatar’ın ardından Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Pilli de aşı oldu



Korona virüse karşı Çin şirketi Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının önceki sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye gönderilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs’ta aşılama başladı. Bu çerçevede, ilk aşı, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapıldı. Tatar’ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de CoronaVac aşısı oldu.

Aşı olduktan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm halkın aşılanması ve tekrar normal hayata dönülmesi için büyük bir fırsat yakalandığını belirtti. Tatar, “Bu aşıları bize büyük bir özveri ve fedakârlıkla, belki biraz da kendi halkından tasarruf ederek gönderen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

KKTC’nin Kovid-19 ile müstesna bir mücadele verdiğini ifade eden Tatar, komşu ülkelere göre olağanüstü bir başarı yakalandığını anlattı. Tatar, bir an önce, sevkiyata ve Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı aşı planlamasına göre tüm halkın aşılanmasını temenni etti.

CoronaVac aşısının başarılı bir aşı olduğunu vurgulayan Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti bunun çalışmasını yapmıştır, kendi halkına verirken bizi de unutmamış ve buraya ulaşmasını sağlamıştır. Bunun önemi çok büyüktür. Ben şu anda aşı olmuş biri olarak çok iyi hissediyorum. Hiçbir çekinceye mahal yoktur” dedi.

Avrupa Birliği’nden Kuzey Kıbrıs’a gelecek aşılarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Biz Avrupa Birliği’nden gelecek aşılardan da elbette alacağız. Bu konuda polemik yaratmak doğru değildir. Bu iş sağlık işidir, insani bir meseledir” ifadelerini kullandı.



