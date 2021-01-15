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İlk aşı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı

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İlk aşı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı
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 KKTC’de Covid-19 aşılarının yapılmasına bugün başlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, Acil Durum Hastanesi’nde Covid-19 aşılarının ilk dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın, dün sabah Türkiye  Cumhuriyeti'nden ambulans  uçakla 20 bin doz Sinovac aşısının ülkeye geldiğini açıklamasının ardından KKTC’de de aşılama süreci bugün başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ersan Saner’e ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye saat 11.15’te, Acil Durum Hastanesi’nde ilk doz aşılar yapıldı. 

Başbakan Saner dün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaçlı kesimler başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını ve nüfusun yüzde 80’inin aşılanmasını hedeflediklerini belirtmişti.

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