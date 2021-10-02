banner583
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
35 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
20 0
 
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
53 0
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
16 0
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
23 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
41 0
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
36 0
banner661

İlk adım yeni seçim tarihi

banner476

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı dün başladı. Başbakan Saner, Pazartesi günü erken seçim tarihinin belirlenmesinin görüşüleceğini açıkladı

banner714
İlk adım yeni seçim tarihi

Cumhuriyet Meclisi’nin, Dokuzuncu Dönem, Beşinci Yasama Yılı dün başladı.
Meclis toplantısı saat 10:00’da başlaması beklenirken, yarım saat gecikmeli başladı.
Törensel açılışa, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Millet Partisi (MP) katıldı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu,
hükümet ve siyasi parti başkanları konuşma yaptı.
Başbakan Ersan Saner, “Tüm dünya farklı bir dönemden geçiyor, diğer ülkeler gibi biz de etkilenerek bu süreci yaşıyoruz” dedi.
Kararların gün içinde dahi yeniden revize edilebildiği bir dönem yaşandığına işaret eden Saner, Meclis’teki çalışmaların da bundan etkilendiğini söyleyerek, bütçe çalışmaları örneğini verdi.
Saner, maske ve mesafe önlemleri alınarak Meclis’in açıldığını söyleyerek, salgının boyutuna değinerek, KKTC’yi arzu ettikleri şekilde yönetmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Yeni projeler ortaya çıkarma yönünde ciddi gayret gösterdiklerini, bazılarının hayata geçtiğini söyleyen Saner, Pazartesi günü erken seçim tarihinin belirlenmesinin görüşüleceğini kaydetti.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.