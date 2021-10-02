İlk adım yeni seçim tarihi

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı dün başladı. Başbakan Saner, Pazartesi günü erken seçim tarihinin belirlenmesinin görüşüleceğini açıkladı



Cumhuriyet Meclisi’nin, Dokuzuncu Dönem, Beşinci Yasama Yılı dün başladı.

Meclis toplantısı saat 10:00’da başlaması beklenirken, yarım saat gecikmeli başladı.

Törensel açılışa, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Millet Partisi (MP) katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu,

hükümet ve siyasi parti başkanları konuşma yaptı.

Başbakan Ersan Saner, “Tüm dünya farklı bir dönemden geçiyor, diğer ülkeler gibi biz de etkilenerek bu süreci yaşıyoruz” dedi.

Kararların gün içinde dahi yeniden revize edilebildiği bir dönem yaşandığına işaret eden Saner, Meclis’teki çalışmaların da bundan etkilendiğini söyleyerek, bütçe çalışmaları örneğini verdi.

Saner, maske ve mesafe önlemleri alınarak Meclis’in açıldığını söyleyerek, salgının boyutuna değinerek, KKTC’yi arzu ettikleri şekilde yönetmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yeni projeler ortaya çıkarma yönünde ciddi gayret gösterdiklerini, bazılarının hayata geçtiğini söyleyen Saner, Pazartesi günü erken seçim tarihinin belirlenmesinin görüşüleceğini kaydetti.

