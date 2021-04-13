İlginç savunma: “Çift aşılıyım”

Pozitif temaslısı olarak ev karantinasındayken YDP Kurultayı’na giderek oy kullanan Aydoğan Yılmaz "Çift aşılıyım" diyerek kendini savundu

Pozitif temaslısı olarak ev karantinasında olmasına rağmen, YDP Kurultayı’na giderek oy kullanan Aydoğan Yılmaz kendini savundu. Yılmaz, “Endişe duydum ama salonda kimse yoktu, kamera kayıtlarına baksınlar, oyumu kullandım, evime geldim” dedi.

“Bulaştırmam imkansız, yanımda kimse yoktu. Bertan Bey (Zaroğlu) yanıma geldi, neden oy kullandığımı sordu. Hoş geldin dedi. Madem benden bu kadar korkuyorlar, neden yanıma geldiler?” diyen Yılmaz, “Kendimi korumayı biliyorum. Basında bu kadar yazmaya gerek yok. Çift aşılıyım” şeklinde konuştu.



ZAROĞLU MECLİS’E GİTMEDİ

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi ( YDP) milletvekili Bertan Zaroğlu, katıldığı bir programda temaslı olduğunu ve dünkü Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını açıkladı. Zaroğlu, YDP kurultayında karantinadan kaçıp kurultaya gelen bir kişi nedeniyle temaslının temaslısı olduğunu belirterek, "Temaslı olduğum için evdeyim. Test sonucunu bekliyorum. Meclise gitmeyeceğim" dedi.

