İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de 3 Şubat akşamına, Girne’de ise 10 Şubat akşamına kadar sokağa çıkmak yasak.
Sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla ilçe emniyet kurulları vasıtasıyla ülke genelinde denetimlere başlandı. İlçeler arası giriş çıkışlar durdurulduğundan polis ilçe giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştirdi.
Sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğinin, 2 Şubat’ta yapılacak değerlendirme sonunda belli olacağı belirtildi.
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