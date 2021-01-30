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İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
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İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim

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Ülkedeki Covid 19 vakalarının artmasından dolayı alınan ek tedbirler çerçevesinde tüm ülke dün kapandı.

İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
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Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de 3 Şubat akşamına, Girne’de ise 10 Şubat akşamına kadar sokağa çıkmak yasak.
Sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla ilçe emniyet kurulları vasıtasıyla ülke genelinde denetimlere başlandı. İlçeler arası giriş çıkışlar durdurulduğundan polis ilçe giriş çıkışlarında denetimler gerçekleştirdi.
Sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğinin, 2 Şubat’ta yapılacak değerlendirme sonunda belli olacağı belirtildi.
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