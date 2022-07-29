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İlaçları kebabın içine sakladılar

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Uyuşturucu suçundan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan arkadaşlarına vermek niyetiyle Adana kebabın içerisine gizlice 8 adet hap yerleştirip karakol görevlisine veren iki kişi yakalandı

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İlaçları kebabın içine sakladılar
 
 
 
Lefkoşa’da meydana gelen İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçlarından tutuklanan zanlılar Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan zanlılar Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde İlaç Ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçundan methaldar olduğunu söyledi.
Polis 27.07.2022 saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa da sakin zanlılar Aalaa Hamid ve Ossman Almhimed Alwarde’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Atatürk Meydanı Karakolu hücrelerinde tutuklu bulunan arkadaşları Ammar Alhamed Alhussaın ve Zaid Mohammed Jasim Al Querbachı'ye vermek niyetiyle Adana kebabın içerisine gizlice yerleştirdikleri 4 adet kırmızı beyaz kapsül ve 4 adet de sarı renkte hapı
hücre görevlilerine verdikleri esnada hücre görevlileri tarafından kebabın içerisinde bulunan hapların tespit edildiğini anlattı.
Polis memuru Vasivi Özbey mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5’er bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
 
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