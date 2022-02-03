İlaçlara yeni zamlar yolda

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaçlara 20 gün sonra yüzde 35’lik zam geleceğini söyledi ve "Hastalar ilaç sorunu yaşayacak. Sağlıkta 2022 yılını 'çöküş yılı' olarak bekliyoruz” dedi

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaçlara 20 gün sonra yüzde 35’lik zam geleceğini söyledi ve "Hastalar ilaç sorunu yaşayacak. Sağlıkta 2022 yılını 'çöküş yılı' olarak bekliyoruz” dediEczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaç konusuyla ilgili açıklama yaptı.İlaç alımı için 126 milyon TL ayrıldığını belirten Öksüz, hayat pahalılığına işaret ederek, senenin sonuna kadar yetmeyeceğini ve hastaların ilaç sorunu yaşayacağını belirtti. Yine ilaç sıkıntısı yaşanacağını kaydeden Öksüz, hastane ve polikliniklerin durumunu ise toplumun takdirine bıraktı.Mevcut çarpık yapı için somut adım atılmadığını kaydeden Öksüz, “Hasta belli, tedavisi belli; ama devlette sağlığa ayrılan bütçe ortada. Bunları göre göre gerekli katkılar yapılmadığı sürece 2022, 2021’i aratacaktır. Sağlıkta 2022 yılını 'çöküş yılı' olarak bekliyoruz” dedi.İlaçlara gelecek zamla ilgili de konuşan Öksüz, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurulların ilaçta döviz bazını belirlediğini söyledi. Öksüz, ilaçta 1 Euro’nun karşılığının 4,67 TL olarak belirlendiğini anlattı.İlgili firmanın 16 TL’ye aldığı hammaddeyi 4,67 TL’ye verdiğini bunun da üreticiye zarar verdiğini kaydetti. Her yıl ilacın hammaddesi için pazarlık yapıldığını dile getiren Öksüz, aradaki fark nedeniyle ya firmaların kapandığını, ya ilaç üretiminin azaldığını ya da ilaca zam geldiğini söyledi. Öksüz, 20 gün sonra yüzde 35’lik zam geleceğinin altını çizdi.Firmaların ilaç tedarikini azalttığını söyleyen Öksüz, KKTC’nin dış pazar olduğunu ve bu ilaçların gelmediğini, gelemediğini ifade etti. Bin adet sipariş verilen ağrı kesici kremin bile 20 adet gelmesi örneğini gösteren Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz, zam öncesi ilaç stokunun yapılmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.