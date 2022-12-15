İlaçlara bir zam daha

Türkiye'de ilaç fiyatlarını belirleyen Euro sabit kuru yüzde 36,77'lik artışla 10,75 TL'ye çıkarıldı. Zamlı tarife eş zamanlı olarak KKTC eczanelerinde de uygulanmaya başlanacak





Türkiye'de tüm ilaçlara yüzde 36,77 artış kararlı alındı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kurunun 7.86 TL’den 10,75 TL’ye artırıldığını duyurdu.

Reel kur ise 19,80 TL civarında. Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı 13 Aralık itibarıyla geçerli oldu.

Türkiye’de ilaç fiyatları için kullanılan euro kuru yılda bir kez, şubat ayında güncelleniyordu.

Ancak mevcut ilaç kuru ile güncel kur arasındaki uçurum, bu yıl geçici kararla üçüncü kez artışı beraberinde getirdi. Daha önce temmuzda da tüm ilaçlara yüzde 25’lik artış kararı alınmıştı.

ZAM, KKTC'DE DE GEÇERLİ

KKTC'deki özel eczaneler, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurum kuruluşlarda kullanılan tüm online ilaç sistemleri Türkiye’ye bağlı bulunuyor.

Bu nedenle kur güncellemesinden kaynaklı ilaç zammı eş zamanlı olarak KKTC'de de uygulanacak.

Zam, yalnızca Türkiye'den gelen ilaçlara uygulanacak. Avrupa menşeli ilaçlar veya gıda takviyeleri için bu zam geçerli olmayacak.

KKTC, ilaç ihtiyacının yüzde 75’ini Türkiye Cumhuriyeti’nden karşılıyor. Güncel euro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor.

Bu durum geçen senenin büyük kısmında bazı ilaçların bulunamamasına yol açmıştı. Sağlık çevreleri, kur artışı ve beraberinde gelen zamlarla piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyor.



