İlaçlara bir zam daha

Kış ayları öncesinde ilaç fiyatlarına bir zam daha geldi. 4 bin 490 ürüne yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zam yapıldı



Türkiye’de eczanelerin ilaçlar üzerinden aldığı kar payının yükseltilmesi Türkiye’de olduğu gibi ülkemizdeki ilaç fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner Hassan’dan edinilen bilgilere göre, 4 bin 490 kalem üründe yüzde 3 ile yüzde 4 arasında bir zam yapıldığı öğrenildi.

Tüm ilaç ürünlerine zam gelmediğini fakat önemli miktarda ürünün fiyatının zamlandığını kaydeden Tekiner, Türkiye’deki fiyat değişikliklerinin ülkemizi de doğrudan etkilediğini belirterek, bu konuda KTEB olarak detaylı bir açıklama yapacaklarını da vurguladı.

