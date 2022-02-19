İlaçlar bugünden sonra zamlı satılacak

Türkiye’den gelen ilaçlar bugünden itibaren yüzde 37,43’lük zamlı olarak satılacak



Türkiye’de ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuruna yapılan yüzde 37.43’lük artış, bugünden itibaren Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de geçerli olacak. KKTC'deki özel eczaneler, Sosyal Sigortalar Dairesi, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurum kuruluşlarda kullanılan tüm online ilaç sistemleri Türkiye’ye bağlı olduğu için, fiyat düzenlemeleri eş zamanlı olarak KKTC'de de uygulanıyor.

Zam, yalnızca Türkiye'den gelen ilaçlara uygulanacak. Avrupa menşeli ilaçlar veya gıda takviyeleri için bu zam geçerli olmayacak. Diğer yandan ocak-şubat arasında uygulamada olan ilaç ve gıda takviyelerindeki "yüzde 0 KDV" uygulaması da martla birlikte kalkacak ve "yüzde 5'lik KDV" ilaç fiyatlarına yansıtılacak.

Girne'de faaliyet gösteren Ziya Sencer Eczanesi'nin sahibi eczacı Ziya Egemen Sencer, zamlı fiyatların sisteme yüklenmeye başladığını ancak zamlı satışlara bugün başlayacaklarını uyguladı. Sencer, bu zammın bir olumlu yanının ise Türkiye'de hammadde maliyeti nedeniyle üretilmeyen ve KKTC'de eksikliği çekilen bazı ilaçların yeniden üretime girmesinin olacağını da işaret etti.

Ziya Egemen Sencer, şöyle dedi:

“İlaç zammı için, eczanelerde kullanılan sistemler güncellenmeye başlandı. Yarından bugündnen) itibaren yüzde 37,43’lük zam uygulanmaya başlayacak. Yabancı ilaçların döviz kaynaklı fiyatları yüksekti. Örneğin ‘Day Nurse’ isimli ilacı döviz artmadan önce 65 TL’ye satarken şu an da 180 TL’ye satmaktayız. Abartılı bir zam zaten söz konusu fakat Türkiye ilaçlarına gelecek olan zam, yabancı ilaçları etkilemiyor. Türkiye’nin yurt dışına ilaç vermeyi durdurmasından kaynaklı büyük mağduriyet yaşadık. Bunun yanı sıra Türkiye’de üreticilerin ilaç hammaddesini yurt dışından alınmasından kaynaklı döviz sabitleme durumu oldu, fakat üretim firmaları hammaddeyi pahalıya aldığından dolayı hükümetin sabitlediği fiyattan ilaç üretimi yapmak karlı olmayacağı için ilaç üretimini durdurdular. Bu yüzde 37,43’lük zam geldiğinde tekrar üretime başlarlar diye düşünüyorum.

Ağrı kesici, antidepresan (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar), tansiyon ilaçları şu anda en çok tüketilen 3 ilaç grubudur. Gerek ekonomik gerekse pandemi dönemi kaynaklı reçetesiz şekilde satılan antidepresanlardan birkaçı ‘Citol’, ‘Lustral’, ‘Cipram’, ‘Prozac’dır. Bu saydıklarım da piyasa eksiği ilaçlardır aynı zamanda. Ve bunları kullanan insanların hepsi mağdur durumda, aniden bırakılamayacak ve doz azaltılarak kullanılan ilaçlardır. 2 aylık yapılan ilaçlarda KDV sıfırlama uygulaması umarım devam ettirilir çünkü kısa süreli yapmak mantıklı bir hareket değildir.”

Türkiye'de üretilen ve KKTC'de en çok tüketilen ilaçların başında gelen ürünlerin zamdan önceki ve sonraki fiyatları şöyle:

Panadol: 10 TL - 13,74 TL

Majezik: 21,60 TL - 29,68 TL

Calpol: 30,35 TL - 41,71 TL

Citoles (antidepresan): 34,58 TL - 47,52 TL



