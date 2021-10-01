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“İlaçlar bitiyor, çocukların hali ne olacak?”

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“İlaçlar bitiyor, çocukların hali ne olacak?”

 
Ülkenin önemli çocuk psikiyatrlarından Dr. Ayşe Zeki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilaç eksikliğine isyan etti, “ilaçlar bitiyor, geriye doğru gün saymaya başladık” dedi.
Maliye'nin ‘sadece kanser ilaçlarını’ alın açıklamasını eleştiren Zeki, artık hastalarını çaresiz görmek istemediğini dile getirdi. Sürekli biten ilaçların yerine farklı ilaçlar vermek zorunda kaldıklarını da söyleyen Zeki, “bu çocukların hali ne olacak” diye sordu.
Dr. Ayşe Zeki’nin sosyal medya paylaşımı şöyle:
“Beni bilen bilir... Hep yüreğimin derinliklerinden hissederek yaşadım, yardım ettim, mücadele verdim ülkede. 8 senede yoruldum ve ümidimin kırıldığı çok oldu. Gittiğim birçok yerde kimse cesaret etmezken "kral çıplak" deme cesareti buldum kendimde. Savunduklarım ve söylediklerimin doğru olduğuna inanarak söyledim ve yaptım her şeyi. Bugün de yaptım. Yarın da yapacağım.
Paramızı yine idare edemedik... Maliye "sadece kanser ilaçlarını alın demiş"...
Yine ilaçlar bitiyor ve hastalarımı kaçıncı kez ben yine çaresiz göreceğim... Ya da ne yapıp bu dönemi atlatayım diye formül arayacağım... Bazı ilaçları devlet tekelinde tuttuğu için başka alternatifimiz de yok. Para ile de satım alamıyorsunuz yani. Buna en güzel örnek Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavisinde kullanılan Metilfenidat içeren ilaçlar. Tek tek tükeniyorlar ve devletin parası olmadığı için alınmadığından yakın gelecekte bu tanıya sahip çocuklar ve aileleri ve öğretmenleri sıkıntı yaşayacaklar.
Geriye doğru gün saymaya başladık. Dur bakalım ne olacak diye. Önce Ritalin bitti. İlaç değiştik. Concerta 18mg bitti. Medikinet 10mga geçtik. O da bitmiş Concerta 27 de bitmiş. Ehh... Kara kara düşünürüz artık nasıl tedavi edeceğimizi çocukları. Concerta 36 ve 54 ne gün bitecek acaba. Medikinet 20-30-40mg ne zaman elde kalmayacak.
Güzel ülkem izliyorum seni. Ne olacak bu çocukların hali....”
 
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