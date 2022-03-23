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“İlaç yok, ameliyat olamayanlar var”

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“İlaç yok, ameliyat olamayanlar var”

 
Meclis’te söz alan CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci, uluslararası piyasalarda ülkeye hala ilaç ithalat yasağının olduğunu ve ileri dönemde daha da büyüyen, çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirtti. Birinci, “Devlet bünyesinde ilaç yok, prostat kanseri ilacı (enzamutalit) depoda yok, ameliyat olamayanlar var, bunlar için acil çare bulunmalı. İlaçtaki KDV sıfırlanacak mı, beklemedeyiz” dedi.
Kamu hastanelerindeki dıştan hizmet alımlarında çalışan işçilerin aç bırakıldığını, Şubat ayı maaşlarını Mart ortasında alan işçiler olduğuna değinen Birinci, Bakanlığı bu konuya müdahale etmeye davet etti.
 
 
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