İlaç sıkıntısı, hastaları bezdirdi

Hastane eczanelerinde aradıkları ilaçları bulamayan vatandaşlar isyan ediyor



Ülkemizde uzun zamandır yaşanan ilaç sıkıntısı hastaları günden güne daha da zora sokmaya başladı. Hastane eczanelerinde aradıkları ilaçları bulamayan vatandaşlar mecburi olarak özel hastanelere yönelmeye başladı.

Bir vatandaş kanser hastası olduğunu belirterek kemoterapide kullanılması gereken ilacın devlet hastanesinde olmadığını ve hastane yetkilileri tarafından özele gönderildiğini ifade ederek isyan etti.

İlacını bulamayan vatandaşın ise devlet hastanesinden aldığı cevap, “Ya tedavi olmak için ilacın gelmesini bekleyeceksiniz ya da özelden ücreti karşılığında temin edeceksin” oldu ve kemoterapide tek seanslık kullanılan ilacın maliyeti ise ortalama 300 TL…

Göğüs kanseri olduğunu ve bir buçuk ay önce ameliyat olduğunu dile getiren vatandaş, ülkemizdeki sağlık eksikliklerinden dolayı ameliyat için Ankara’ya gittiğini aktardı. 16 gün önce ilk kemoterapisini alarak tedaviye başlayan vatandaş ikinci kemoterapisini alacağını dönemde sıkıntı yaşadı. Onkoloji bölümünden aranan vatandaş yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

“Onkoloji bölümünden arandım ve kemoterapide uygulanacak ilacın ellerinde olmadığını ve Yakın Doğu Hastanesi’nden alabileceğimi ya da beklemem gerektiği söyledi. Mecbur kaldığım için Yakın Doğu Hastanesi’ne gittim. Çok saçma bir devlet olduk ben yalnız bir kadınım ve buranın sigortalı vatandaşıyım ancak ilacımı devlet temin edemiyor. Ücret çok yüksek değildi ancak damar yolundan almış olduğum ilacın devlet hastanesinde olmaması çok saçma bir olay. Paran varsa sağlık var paran yoksa devlet sana sağlık hizmeti sağlayamıyor”

