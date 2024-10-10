İlaç krizi kapıda

Eczacılar Birliği, Türkiye’deki ilaç firmalarının piyasaya ilaç arzını ciddi şekilde kısıtladığını açıkladı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaç krizine dikkat çekerek Türkiye’deki ilaç firmalarının piyasaya ilaç arzını ciddi şekilde kısıtladığını belirtti. Öksüz, bu durumun ilaç fiyatlarına zam beklentisinden kaynaklandığını ve Türkiye’de ilaç firmalarının talepleri karşılanmazsa Kuzey Kıbrıs’taki ecza depolarının ilaç ithalatını sınırlı miktarlarda yapabileceğini söyledi.

Umut Öksüz'ün açıklamasının tamamı şöyle:

“Memleketin gündemi insan sağlığından çok uzakta fakat biz gerçekleri hatırlatalım.

Şu an Türkiye’de ilaç firmaları ilaca zam gelecek duyumundan sonra piyasaya ilaç vermeyi ciddi miktarda kısıtladı.

Eğer Türkiye’de ilaç firmalarının beklentileri karşılanmazsa bizim ecza depolarımız ilaç ithalini sınırlı miktarlarda yapabilecek ve en fazla 1 aya kadar “YİNE” hastalara ilaçta bir çok kalemde YOK çekilecektir.

Kendi vatandaşına yetecek ilacı kendi topraklarında ısrarla yeterince üretmenin önünü açmayan politikaların sonucu bunlar hep…

Biz çok söyledik, çok anlattık fakat yıllardır değişen bişey olmadı …

Koltuk sağlığı insan sağlığından daha değerli bu topraklarda…”

